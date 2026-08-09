O líder do Campeonato Brasileiro tropeçou em casa. Neste domingo, 9, Palmeiras e Internacional empataram por 0 a 0 no Nubank Parque, em partida válida pela 22ª rodada da competição. Em um confronto marcado por muitos erros de passe, faltas e pouca inspiração ofensiva, o time paulista não conseguiu furar o bloqueio defensivo da equipe gaúcha, que comemorou o ponto conquistado fora de casa na sua dura luta para escapar da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo truncado e de pouca inspiração

A etapa inicial refletiu o momento de tensão das duas equipes, mas por motivos opostos. Enquanto o Palmeiras, isolado na ponta da tabela, tentava impor seu ritmo, o Internacional, pressionado pelo Z-4, congestionou o meio-campo.

O jogo começou com muitos erros de passe de ambos os lados. O Colorado assustou primeiro com finalizações de Bernabéi e Carbonero, que pararam em defesas seguras do goleiro Carlos Miguel. A melhor e grande chance palmeirense veio aos 26 minutos: após bate-rebate na área, Allan soltou uma bomba de canhota, mas o zagueiro Maripán salvou quase em cima da linha, garantindo o zero no placar antes do intervalo.

Pressão alviverde esbarra na defesa colorada

Na volta para o segundo tempo, o panorama pouco mudou inicialmente. Percebendo a dificuldade de criação, o Palmeiras promoveu alterações ofensivas, mandando a campo nomes como Vitor Roque, Flaco López e Felipe Anderson. O Verdão passou a rondar mais a área adversária, mas esbarrava na forte atuação da dupla de zaga formada por Maripán e Félix Torres.

Aos 35 minutos, Vitor Roque teve a chance na pequena área, mas finalizou fraco nas mãos do goleiro Matheus Cunha. Pouco depois, Murilo assustou em cabeceio que passou rente à trave.

Clima tenso e ponto valioso

Os minutos finais foram marcados por nervosismo e paralisações. Aos 43 minutos, uma confusão generalizada entre os jogadores evidenciou a tensão da partida. O jogo se arrastou até os longos acréscimos com o Internacional se defendendo de forma compacta e valorizando a posse quando possível.

Com o apito final, o 0 a 0 se confirmou. O resultado mantém o tabu de o Internacional nunca ter vencido na casa palmeirense pós-reforma, mas garante um ponto importante para a equipe na briga contra o rebaixamento. Já o Palmeiras, apesar do tropeço diante da torcida, segue confortável na liderança do Brasileirão.