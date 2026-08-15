Em uma tarde de fortes emoções no Maracanã, o Fluminense provou sua força de reação ao vencer o líder Palmeiras por 3 a 2, neste sábado (15), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico interino Marcão, que assumiu a equipe após a demissão de Luis Zubeldía, o Tricolor das Laranjeiras buscou uma virada épica nos acréscimos. A partida foi marcada por reviravoltas e pela estrela dos jogadores que saíram do banco de reservas para definir o placar.

Vantagem alviverde e resposta tricolor

O confronto começou com o Palmeiras impondo seu ritmo de líder do campeonato. Logo aos nove minutos, a bola parada, velha arma alviverde, surtiu efeito: Piquerez cobrou escanteio pela esquerda e Gustavo Gómez se antecipou à marcação para testar firme, sem chances para o goleiro Fábio. Atrás no placar, o Fluminense passou a ditar o ritmo no meio-campo, criando boas oportunidades com Soteldo e Ganso. A insistência carioca foi recompensada na reta final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Canobbio fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Hulk, de cabeça, deixar tudo igual antes do intervalo.

Dedo do técnico e loucura nos minutos finais

O segundo tempo trouxe um jogo mais truncado e tenso, com ambas as equipes buscando o erro adversário. Aos 36 minutos, o Palmeiras pareceu dar o golpe de misericórdia. Flaco López desviou de cabeça e Maurício, que havia entrado na vaga de Andreas Pereira, acertou uma bomba da entrada da área para recolocar os paulistas em vantagem. No entanto, as substituições de Marcão mudaram a história do jogo. Apenas três minutos após sofrer o gol, o Fluminense empatou: Guga cruzou, Germán Cano cabeceou na trave e Kevin Serna aproveitou o rebote para empurrar para as redes. O delírio tricolor se completou nos acréscimos. Aos 46, Martinelli cabeceou após cruzamento de Guga, e Cano, mostrando seu faro de artilheiro, desviou no meio do caminho para selar a virada por 3 a 2.

Com o resultado, o Fluminense ganha moral para a sequência da temporada. As duas equipes agora voltam suas atenções para a Copa Libertadores no meio de semana: o Tricolor visita o Independiente Rivadavia na Argentina, enquanto o Palmeiras encara o Cerro Porteño no Paraguai. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso dos cariocas será contra o Remo, no sábado (22), e o Alviverde buscará a reabilitação diante do Vasco, no domingo (23).