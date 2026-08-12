A relação entre Hulk e a torcida do Fluminense segue se desgastando. Nesta terça-feira, 11, durante o empate em 0 a 0 contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, válido pelas oitavas de final da Libertadores, o camisa 7 foi substituído sob vaias dos torcedores do clube carioca.

O jogador de 40 anos se manifestou sobre as vaias após a partida e disse entender a insatisfação dos torcedores. “Particularmente, eu sei que existe a cobrança quando se vem para um clube novo. A forma como se vem, o nome pesa, o pessoal quer ver gols e grandes exibições. Eu venho preparado para isso, mas não consegui encontrar a leveza (para jogar). Mas isso não vai me desanimar”, afirmou Hulk em zona mista.

“Eu me cobro bastante, entendo o torcedor. O momento merece mais concentração ainda. Não posso desanimar e achar que não sou um bom jogador. Se tivesse feito 15 gols, não imaginaria que sou o melhor do país. É entender o momento, que os resultados não estão vindo. Desistir não é opção”, complementou.

Até o momento, Hulk disputou apenas sete jogos oficiais com a camisa do Fluminense. Nestas partidas, o camisa 7 soma duas participações em gol: um tento marcado diante do Grêmio, no Brasileirão, e uma assistência contra o Vasco, na Copa do Brasil. Em julho, o atacante marcou um gol no amistoso contra o Bahia.

Antes de se transferir ao Flu, o ídolo do Atlético-MG viveu uma longa novela em Belo Horizonte. O 2026 pelo Galo foi marcado por um jejum de gols e queda na produtividade, bem abaixo da média de sua passagem marcante e vitoriosa pelo clube. Nesta temporada, o atacante anotou cinco gols e três assistências em 22 jogos pelo time mineiro.

Números de Hulk pelo Fluminense

9 jogos*

2 gols*

1 assistência

*Dois jogos foram amistosos durante a Copa do Mundo; Hulk marcou um gol em amistoso contra o Bahia