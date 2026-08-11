O Fluminense segue sem encontrar o caminho das vitórias. Na noite desta terça-feira, 11, o Tricolor esbarrou em suas próprias limitações e ficou no empate em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Em uma partida marcada pela impaciência da torcida e por um futebol burocrático dos donos da casa, o goleiro Fábio acabou se tornando a figura central para evitar um desastre maior, garantindo que a disputa pela vaga continue totalmente aberta para o confronto de volta e amargando o oitavo jogo seguido sem triunfo da equipe carioca.

Posse de bola estéril e vaias no intervalo

Pressionado pela má fase e pela recente eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense iniciou o duelo tentando impor o ritmo de mandante. No entanto, a equipe esbarrou em uma posse de bola lenta e sem infiltrações. O Rivadavia, que já havia complicado a vida dos cariocas na fase de grupos, postou-se com linhas recuadas, apostando nos contra-ataques e nas bolas longas.

A falta de fluidez irritou os mais de 31 mil torcedores presentes, que passaram a vaiar as trocas de passes laterais. As únicas chances reais do Tricolor na primeira etapa vieram nos minutos finais, em finalizações de Hulk e Martinelli que assustaram, mas não evitaram que o time descesse para o vestiário sob fortes vaias.

Sustos, trave e o brilho de Fábio

Na volta para o segundo tempo, alterações foram feitas para dar mais agressividade ao time, mas quem realmente levou perigo foi a equipe argentina, aproveitando os espaços. Logo no primeiro minuto, Fábio precisou crescer frente a frente com Bonifácio para fazer uma defesa espetacular por baixo. O cenário de tensão aumentou quando um cruzamento rasteiro de Arce desviou em Guga e obrigou o camisa 1 tricolor a saltar no canto esquerdo para evitar o gol contra. O momento de maior alívio para o Maracanã aconteceu aos 10 minutos, quando Fernández cruzou fechado da ponta esquerda e a bola explodiu no travessão, com o goleiro tricolor apenas torcendo.

Pressão final insuficiente e decisão em aberto

Na reta final, o técnico Zubeldía mandou o Fluminense para o tudo ou nada na base do abafa. As entradas de Ganso, Savarino e Germán Cano deram um novo fôlego ofensivo. Aos 35 minutos, o goleiro Bolcato salvou os visitantes após cabeçada de Ganso e rebote desperdiçado por Cano por cima do gol. Pouco depois, Savarino também testou o arqueiro argentino em chute de longe, mas o placar permaneceu inalterado, refletindo um jogo onde o mandante teve a bola, mas o visitante teve as melhores chances.

Com o resultado, a definição da vaga fica para a próxima terça-feira (18), em Mendoza, na Argentina. Quem avançar terá pela frente Platense ou Coquimbo Unido na próxima fase da competição continental. Antes de pensar na decisão, o Fluminense tenta quebrar sua sequência negativa no próximo sábado (15), quando recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.