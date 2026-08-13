O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira, 13, a saída do treinador Luis Zubeldía. Os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas também deixam o clube. Em nota, o Flu informa que Marcão, auxiliar-técnico permanente, comandará o time contra o Palmeiras, neste sábado, 15, pelo Brasileirão.

Desde o retorno após a pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense vive uma situação delicada. Em sete partidas, o Tricolor Carioca acumula seis empates e uma derrota. Antes da pausa, inclusive, empatou contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, ampliando um jejum de oito jogos sem vencer.

A sequência negativa foi determinante para a queda de Zubeldía. No dia 5 de agosto, o Flu perdeu para o Vasco, por 3 a 1, na volta das oitavas da Copa do Brasil, decretando a eliminação tricolor. Após isso, amargou empates contra o Botafogo, no Brasileirão, em 1 a 1, e o Independiente Rivadavia, da Argentina, em 0 a 0, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, no Maracanã.

Do bom início de ano (e de trabalho) à queda de rendimento

Apesar da recente sequência negativa, Zubeldía teve um primeiro semestre com bons números. Em 35 partidas, o treinador somou 18 vitórias, nove empates e oito derrotas. À frente do Flu, o comandante disputou a final do Cariocão, mas perdeu nos pênaltis para o Flamengo e ficou com o vice.

A Libertadores, contudo, foi uma pedra no sapato ao longo deste ano. Nas quatro primeiras rodadas, o clube não sabia o que era vencer, conquistando dois empates e duas derrotas. O Flu venceu apenas os dois últimos jogos e avançou ao mata-mata devido a uma combinação de resultados no grupo C, que tinha o Deportivo La Guaira, Bolívar e Independiente Rivadavia.

O início de trabalho neste ano se assemelha ao começo da passagem de Zubeldía no Fluminense, em setembro do ano passado. Em 18 jogos, somou 11 vitórias, três empates e quatro derrotas, além do quarto lugar no Brasileirão e vaga direta para a Libertadores. Com isso, foi mantido no cargo para 2026.

Diante da queda de rendimento nos últimos meses, o Fluminense cortou laços com Luis Zubeldía. O treinador deixa o cargo com 25 vitórias, 18 empates e 13 derrotas em 56 jogos.

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Retrospecto de Zubeldía no Flu