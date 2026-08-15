O técnico Abel Ferreira reconheceu a má atuação do Palmeiras após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorreu neste sábado, 15, no Maracanã. Os gols palmeirenses foram marcados por Gustavo Gómez e Maurício, enquanto Hulk, Serna e Cano garantiram a vitória tricolor.

Abel pede calma

Apesar do revés, que marcou o quarto jogo consecutivo do Palmeiras sem vitória, Abel Ferreira fez um apelo por serenidade. Em entrevista coletiva, o treinador português expressou insatisfação com o tom das críticas. Ele afirmou: “Parece que o Palmeiras está em último, foi eliminado da Copa, não está na Libertadores. É assumir, espero que vocês digam a verdade. O Palmeiras não está a passar um bom momento, mas daqui a mais uma semana ou um ou dois jogos a gente vê.”

Situação na Tabela e Próximos Desafios

Mesmo com a derrota, o Palmeiras mantém a liderança do Campeonato Brasileiro, somando 48 pontos após 23 rodadas. O vice-líder Flamengo, com 42 pontos e um jogo a menos, pode diminuir a diferença na tabela. O próximo compromisso do Verdão será pela Copa Libertadores, na quarta-feira, 19, quando enfrentará o Cerro Porteño.