Em um duelo de muita transpiração e chances criadas, Athletico-PR e RB Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste sábado, 15, na Arena da Baixada. Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Furacão fez valer a força como mandante e dominou a maior parte das ações, mas esbarrou em uma grande atuação do goleiro Tiago Volpi. O Massa Bruta, que vinha de duas derrotas consecutivas, soube sofrer, chegou a abrir o placar na etapa final, mas cedeu a igualdade aos donos da casa.

Pressão rubro-negra e paredão paulista

O roteiro do primeiro tempo foi de um time só. Logo no primeiro minuto, Mendoza invadiu a área e carimbou a trave, dando o tom do que seria a etapa inicial. O Athletico controlava a posse de bola e asfixiava a saída do Bragantino, que não conseguia respirar e errava passes em seu campo defensivo.

A superioridade, no entanto, parou nas mãos de Tiago Volpi. O goleiro do Massa Bruta operou um milagre em desvio à queima-roupa de João Cruz e, mais tarde, se esticou todo para evitar um golaço de Leozinho. O time visitante só conseguiu assustar em raros contra-ataques, mas o zero não saiu do placar antes do intervalo.

O castigo pela ineficiência

Na volta para o segundo tempo, o panorama parecia o mesmo. O Furacão continuou empilhando oportunidades desperdiçadas. Aos 19 minutos, Kerwin Vargas, que havia acabado de entrar, cruzou na medida para Viveros, livre de marcação, cabecear por cima. Logo na sequência, foi a vez do próprio Vargas perder uma chance clara após passe de Gilberto Moraes.

Como dita a velha máxima do futebol: quem não faz, leva. Aos 22 minutos, no primeiro escanteio conquistado pelo Bragantino na etapa final, Pedro Henrique se antecipou na primeira trave e testou firme para abrir o placar, punindo a ineficiência dos donos da casa.

Alívio no banco e emoção até o fim

O gol sofrido desestabilizou o Athletico momentaneamente, mas a resposta não demorou a chegar. Aos 29 minutos, a estrela de Kerwin Vargas brilhou para consertar o erro anterior. O atacante aproveitou cruzamento de Viveros pela esquerda e bateu firme para o fundo das redes, marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e incendiando a Arena da Baixada.

Os minutos finais foram de trocação franca. Santos fez grande defesa em cabeçada de Pitta para salvar o Athletico, enquanto Volpi parou uma bomba de Benavídez. No apagar das luzes, Mendoza ainda fez a bola raspar a trave paulista, mas o placar permaneceu inalterado.

Com o resultado, o Athletico-PR soma 41 pontos e ocupa a 3ª colocação, perdendo a chance de assumir a vice-liderança. O Red Bull Bragantino chega aos 32 pontos e fica na 7ª posição, de fora do G5.