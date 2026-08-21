A Copa Libertadores 2026 tem sete classificados às quartas de final. Nesta quinta-feira, 20, o Corinthians bateu o Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena, com brilho de Memphis Depay, e se classificou entre os oito melhores pela sexta vez em sua história. Mais cedo, o Mirassol foi eliminado pela LDU, do Equador, nos pênaltis.

No dia anterior, o Palmeiras tornou-se recordista de participações nesta fase entre os brasileiros ao eliminar o Cerro Porteño no Paraguai. Fluminense e Flamengo também venceram seus desafios nas oitavas de final. Duas equipes argentinas também já estão garantidas: Estudiantes e Platense.

Resta apenas a definição do oitavo classificado. O Independiente del Valle, do Equador, venceu o jogo de ida diante do Tolima, em Ibagué, por 1 a 0. O jogo de volta acontece no dia 25 de outubro. Quem passar será o adversário do atual campeão Flamengo.

Clubes classificados às quartas de final

  • Fluminense (BRA)
  • Estudiantes (ARG)
  • Palmeiras (BRA)
  • Platense (ARG)
  • Flamengo (BRA)
  • LDU (EQU)
  • Corinthians (BRA)

Chaveamento da Libertadores 2026

Não haverá novo sorteio após as oitavas de final, pois o chaveamento da Libertadores já havia sido definido. Desta forma, todos os classificados já conhecem seus caminhos rumo à decisão marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Corinthians e Flamengo decidem seus jogos em casa, enquanto Fluminense e Palmeiras terão de buscar a vaga na semifinal como visitante.

Estudiantes (ARG) x Corinthians (BRA)
Tolima (COL) ou Independiente del Valle (ECU) x Flamengo (BRA)
Mirassol (BRA) ou LDU Quito (ECU) x Palmeiras (BRA)
Platense (ARG) x Fluminense (BRA)

Datas das quartas de final, semifinais e a final

Quartas de final
Ida em 8, 9 ou 10 de setembro; jogos de volta em 15, 16 ou 17

Semifinais
Ida em 13, 14 ou 15 de outubro; jogos de volta em 20, 21 e 22 de outubro

Final
28 de novembro

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