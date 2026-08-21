A Copa Libertadores 2026 tem sete classificados às quartas de final. Nesta quinta-feira, 20, o Corinthians bateu o Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena, com brilho de Memphis Depay, e se classificou entre os oito melhores pela sexta vez em sua história. Mais cedo, o Mirassol foi eliminado pela LDU, do Equador, nos pênaltis.
No dia anterior, o Palmeiras tornou-se recordista de participações nesta fase entre os brasileiros ao eliminar o Cerro Porteño no Paraguai. Fluminense e Flamengo também venceram seus desafios nas oitavas de final. Duas equipes argentinas também já estão garantidas: Estudiantes e Platense.
Resta apenas a definição do oitavo classificado. O Independiente del Valle, do Equador, venceu o jogo de ida diante do Tolima, em Ibagué, por 1 a 0. O jogo de volta acontece no dia 25 de outubro. Quem passar será o adversário do atual campeão Flamengo.
Clubes classificados às quartas de final
- Fluminense (BRA)
- Estudiantes (ARG)
- Palmeiras (BRA)
- Platense (ARG)
- Flamengo (BRA)
- LDU (EQU)
- Corinthians (BRA)
Chaveamento da Libertadores 2026
Não haverá novo sorteio após as oitavas de final, pois o chaveamento da Libertadores já havia sido definido. Desta forma, todos os classificados já conhecem seus caminhos rumo à decisão marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Corinthians e Flamengo decidem seus jogos em casa, enquanto Fluminense e Palmeiras terão de buscar a vaga na semifinal como visitante.
Estudiantes (ARG) x Corinthians (BRA)
Tolima (COL) ou Independiente del Valle (ECU) x Flamengo (BRA)
Mirassol (BRA) ou LDU Quito (ECU) x Palmeiras (BRA)
Platense (ARG) x Fluminense (BRA)
Datas das quartas de final, semifinais e a final
Quartas de final
Ida em 8, 9 ou 10 de setembro; jogos de volta em 15, 16 ou 17
Semifinais
Ida em 13, 14 ou 15 de outubro; jogos de volta em 20, 21 e 22 de outubro
Final
28 de novembro