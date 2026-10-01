A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira, 24, o ranking dos clubes que mais arrecadaram dinheiro com a Libertadores e Sul-Americana. Os três semifinalistas brasileiros da Liberta e os dois da Sula aparecem na lista.
Na Libertadores, o Flamengo é o clube que mais arrecadou na competição, com 9,61 milhões de dólares (R$ 49,91 milhões). A premiação é composta por participação na fase de grupos, quantidade de vitórias na fase de grupos e classificação para oitavas, quartas, semi e final.
O segundo colocado é o Palmeiras, com faturamento de 9,27 milhões de dólares (R$ 48,15 milhões). A diferença para o Fla se dá pelo número de vitórias da equipe carioca na fase de grupos: cinco, contra três do Verdão.
Fluminense e Estudiantes receberam a mesma quantidade, com 8,93 milhões de dólares (R$ 46,38 milhões). As duas equipes venceram apenas duas partidas na fase de grupos.
Premiação da Libertadores
- Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5,19 milhões)
- Bônus por vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,76 milhão)
- Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,49 milhões)
- Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões)
- Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,95 milhões)
- Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36,3 milhões)
- Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129,8 milhões)
Copa Sul-Americana
Na Sula, o Vasco é o líder em arrecadação da competição, com premiação acumulada de 3,87 milhões de dólares (R$ 20,1 milhões). Em segundo lugar aparece o Montevideu City Torque, adversário do Atlético-MG nas semifinais, com 3,73 milhões de dólares (R$ 19,37 milhões).
O Atlético-MG fica com o terceiro lugar, com 3,38 milhões de dólares (R$ 17,55 milhões). O Boca Júniors é o semifinalista que menos arrecadou, recebendo 2,6 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões).
O caso da equipe argentina é diferente, porque os Xeneizes chegaram à competição após ficarem na terceira posição da fase de grupos da Liberta. Assim, os ganhos da primeira fase não foram contabilizados. Caso fosse, a arrecadação do Boca seria de 3,68 milhões de dólares (R$ 19,11 milhões).
Premiação da Sul-Americana
- Fase de grupos: 300 mil dólares (R$ 1,55 milhão)
- Cada vitória na fase de grupos: 125 mil dólares (R$ 649 mil)
- Playoffs: 500 mil dólares (R$ 2,59 milhões)
- Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,11 milhões)
- Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,63 milhões)
- Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,15 milhões)
- Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,98 milhões)
- Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 51,94 milhões)
Confrontos, datas e horários
Semifinal da Libertadores 2026
Jogos de Ida
- 14/10 – 21h30 – Maracanã: Fluminense x Palmeiras
- 15/10 – 21h30 – local a definir: Estudiantes x Flamengo
Jogos de volta
- 21/10 – 21h30 – Nubank Parque: Palmeiras x Fluminense
- 22/10 – 21h30 – Maracanã: Flamengo x Estudiantes
Semifinal da Sul-Americana 2026
Jogos de Ida
- 13/10 – 21h30 – La Bombonera: Boca Juniors x Vasco
- 14/10 – 21h30 – Arena MRV: Atlético-MG x Montevideo City Torque
Jogos de volta
- 20/10 – 21h30 – local a definir: Vasco x Boca Juniors
- 21/10 – 21h30 – Centenário: Montevideo City Torque x Atlético-MG