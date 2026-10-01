A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira, 24, o ranking dos clubes que mais arrecadaram dinheiro com a Libertadores e Sul-Americana. Os três semifinalistas brasileiros da Liberta e os dois da Sula aparecem na lista.

Na Libertadores, o Flamengo é o clube que mais arrecadou na competição, com 9,61 milhões de dólares (R$ 49,91 milhões). A premiação é composta por participação na fase de grupos, quantidade de vitórias na fase de grupos e classificação para oitavas, quartas, semi e final.

O segundo colocado é o Palmeiras, com faturamento de 9,27 milhões de dólares (R$ 48,15 milhões). A diferença para o Fla se dá pelo número de vitórias da equipe carioca na fase de grupos: cinco, contra três do Verdão.

Fluminense e Estudiantes receberam a mesma quantidade, com 8,93 milhões de dólares (R$ 46,38 milhões). As duas equipes venceram apenas duas partidas na fase de grupos.

Premiação da Libertadores

Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5,19 milhões)

1 milhão de dólares (R$ 5,19 milhões) Bônus por vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,76 milhão)

340 mil de dólares (R$ 1,76 milhão) Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,49 milhões)

1,25 milhão de dólares (R$ 6,49 milhões) Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões)

1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões) Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,95 milhões)

2,3 milhões de dólares (R$ 11,95 milhões) Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36,3 milhões)

7 milhões de dólares (R$ 36,3 milhões) Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129,8 milhões)

Copa Sul-Americana

Na Sula, o Vasco é o líder em arrecadação da competição, com premiação acumulada de 3,87 milhões de dólares (R$ 20,1 milhões). Em segundo lugar aparece o Montevideu City Torque, adversário do Atlético-MG nas semifinais, com 3,73 milhões de dólares (R$ 19,37 milhões).

O Atlético-MG fica com o terceiro lugar, com 3,38 milhões de dólares (R$ 17,55 milhões). O Boca Júniors é o semifinalista que menos arrecadou, recebendo 2,6 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões).

O caso da equipe argentina é diferente, porque os Xeneizes chegaram à competição após ficarem na terceira posição da fase de grupos da Liberta. Assim, os ganhos da primeira fase não foram contabilizados. Caso fosse, a arrecadação do Boca seria de 3,68 milhões de dólares (R$ 19,11 milhões).

Premiação da Sul-Americana

Fase de grupos: 300 mil dólares (R$ 1,55 milhão)

300 mil dólares (R$ 1,55 milhão) Cada vitória na fase de grupos: 125 mil dólares (R$ 649 mil)

125 mil dólares (R$ 649 mil) Playoffs: 500 mil dólares (R$ 2,59 milhões)

500 mil dólares (R$ 2,59 milhões) Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,11 milhões)

600 mil dólares (R$ 3,11 milhões) Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,63 milhões)

700 mil dólares (R$ 3,63 milhões) Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,15 milhões)

800 mil dólares (R$ 4,15 milhões) Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,98 milhões)

2,5 milhões de dólares (R$ 12,98 milhões) Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 51,94 milhões)

Confrontos, datas e horários

Jogos de Ida

14/10 – 21h30 – Maracanã: Fluminense x Palmeiras

15/10 – 21h30 – local a definir: Estudiantes x Flamengo

Jogos de volta

21/10 – 21h30 – Nubank Parque: Palmeiras x Fluminense

22/10 – 21h30 – Maracanã: Flamengo x Estudiantes

Jogos de Ida

13/10 – 21h30 – La Bombonera: Boca Juniors x Vasco

14/10 – 21h30 – Arena MRV: Atlético-MG x Montevideo City Torque

Jogos de volta

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