Assim como a Copa Libertadores, as semifinais da Copa Sul-Americana também foram definidas pela Conmebol nesta segunda-feira, 21. Vasco e Atlético-MG são os representantes brasileiros na competição.
O Vasco fará a primeira partida fora de casa, contra o Boca Juniors, em La Bombonera, em 13 de outubro. No dia seguinte, na Arena MRV, será a vez do Atlético-MG receber o Montevideo City Torque.
Semifinal da Libertadores 2026
Jogos de Ida
- 13/10 – 21h30 – La Bombonera: Boca Juniors x Vasco
- 14/10 – 21h30 – Arena MRV: Atlético-MG x Montevideo City Torque
Jogos de volta
- 20/10 – 21h30 – local a definir: Vasco x Boca Juniors
- 21/10 – 21h30 – Centenário: Montevideo City Torque x Atlético-MG
As partidas de volta terão, claro, o mando de campo invertido. O Vasco ainda estuda a definição do local da sua partida: no Maracanã ou em São Januário, no dia 20. No dia seguinte, o Montevideo City Torque encara o Atlético-MG.
A grande final será no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia.