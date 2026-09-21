Assim como a Copa Libertadores, as semifinais da Copa Sul-Americana também foram definidas pela Conmebol nesta segunda-feira, 21. Vasco e Atlético-MG são os representantes brasileiros na competição.

O Vasco fará a primeira partida fora de casa, contra o Boca Juniors, em La Bombonera, em 13 de outubro. No dia seguinte, na Arena MRV, será a vez do Atlético-MG receber o Montevideo City Torque.

Semifinal da Libertadores 2026

Jogos de Ida

13/10 – 21h30 – La Bombonera: Boca Juniors x Vasco

14/10 – 21h30 – Arena MRV: Atlético-MG x Montevideo City Torque

Jogos de volta

20/10 – 21h30 – local a definir: Vasco x Boca Juniors

21/10 – 21h30 – Centenário: Montevideo City Torque x Atlético-MG

As partidas de volta terão, claro, o mando de campo invertido. O Vasco ainda estuda a definição do local da sua partida: no Maracanã ou em São Januário, no dia 20. No dia seguinte, o Montevideo City Torque encara o Atlético-MG.

A grande final será no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia.