O sonho continental do São Paulo chegou ao fim na noite desta terça-feira (15). Em um Morumbi lotado, o Tricolor não conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida, empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors e se despediu das quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe brasileira sofreu com a forte marcação argentina, pagou caro por um erro defensivo no segundo tempo e, apesar da pressão final e do gol de empate nos minutos derradeiros, viu os visitantes carimbarem a classificação.

Tensão, marcação alta e travessão

Apoiado por sua torcida, o São Paulo entrou em campo precisando da vitória, mas encontrou um Boca Juniors estrategicamente impecável. Os argentinos subiram a linha de marcação desde o apito inicial, sufocando a saída de bola tricolor e forçando uma série de erros de passes dos donos da casa. A equipe de Dorival Júnior demonstrava nervosismo e pouca criatividade para furar o bloqueio xeneize. A grande chance de incendiar a partida ocorreu apenas aos 37 minutos: após cruzamento de Lucas Ramon, Gustavo Santana cabeceou firme, mas o goleiro Montero fez um milagre, espalmando a bola que ainda explodiu no travessão antes de sair.

O castigo argentino e o desespero tricolor

Na volta para a etapa final, o cenário de ansiedade são-paulina se agravou. O time se lançou ao ataque de forma desorganizada, abrindo espaços perigosos. Aos 14 minutos, a pressa cobrou seu preço. Em uma completa desatenção coletiva do sistema defensivo brasileiro, Lozano dominou a bola no meio de campo, avançou com total liberdade até a área e bateu firme no canto direito de Rafael, abrindo o placar para o Boca. O gol obrigava o São Paulo a virar a partida apenas para levar a decisão aos pênaltis. O Tricolor até chegou a balançar as redes pouco depois com Ryan Francisco, mas o VAR flagrou impedimento milimétrico de Luciano na origem da jogada, frustrando as arquibancadas.

Reação tardia e adeus ao torneio

Com o relógio correndo contra, o São Paulo foi para o tudo ou nada na base da raça, enquanto o Boca Juniors administrava a vantagem com extrema tranquilidade e esfriava o jogo. A esperança ressurgiu aos 44 minutos, quando Artur cobrou falta na área e Domingos Duarte testou para o fundo do gol, empatando o duelo. Os oito minutos de acréscimos foram de pura tensão, com até o goleiro Rafael se posicionando no campo de ataque, mas a defesa argentina resistiu à blitz final. Com o resultado agregado a seu favor, o Boca Juniors avança para a semifinal e terá como próximo adversário o Vasco da Gama.