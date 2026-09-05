O São Paulo fez valer a força do Morumbis na noite deste sábado, 5, e venceu o Atlético-MG por 2 a 0, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo de muita posse e um gol anulado, o Tricolor construiu a vitória em um intervalo de apenas três minutos na etapa final. O resultado não apenas confirma a recuperação paulista na competição, mas também coloca um ponto final na expressiva marca de 14 jogos de invencibilidade da equipe mineira.

Pressão tricolor e frustração no VAR

Desde o apito inicial, o panorama da partida se desenhou com clareza: o São Paulo propunha o jogo enquanto o Atlético-MG se fechava, apostando nos contra-ataques. Sob forte chuva, o Tricolor rondou a área adversária, mas esbarrou na forte marcação mineira.

O momento de maior emoção da primeira etapa ocorreu aos 33 minutos, quando Gustavo Santana balançou as redes após jogada de Lucas Ramon. No entanto, a festa da torcida foi interrompida pelo VAR, que flagrou impedimento na origem do lance, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Substituições precisas e o golpe duplo

Na volta para o segundo tempo, o Galo tentou sair mais para o jogo e quase surpreendeu aos 12 minutos, quando Cassierra, da pequena área, finalizou para fora após cruzamento de Fred. Percebendo a necessidade de renovar o fôlego ofensivo, o técnico Dorival Júnior promoveu um pacote de alterações aos 18 minutos, colocando Iago e Calleri em campo.

A resposta foi imediata e letal. Aos 21 minutos, Iago cruzou da esquerda, Artur bateu cruzado e Luciano apareceu para desviar para o fundo do gol. Sem dar tempo para o adversário respirar, o São Paulo ampliou aos 23: Lucas Ramon foi ao fundo pela direita e cruzou para Iago, que mergulhou de peixinho para coroar sua entrada decisiva na partida.

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Goleiro evita goleada no fim

Com a desvantagem no placar, o Atlético-MG sentiu o golpe e não demonstrou poder de reação. O São Paulo, empurrado por mais de 39 mil torcedores, seguiu pressionando e só não transformou a vitória em goleada graças ao goleiro Gabriel Delfim. Aos 37 e 38 minutos, o arqueiro atleticano operou verdadeiros milagres em finalizações de Arboleda e Luciano, respectivamente. Após uma breve paralisação por conta de sinalizadores nas arquibancadas, o árbitro encerrou a partida.

Com o triunfo, o São Paulo soma mais três pontos importantes na tabela do Brasileirão, enquanto o Galo volta para casa com sua longa série invicta quebrada.