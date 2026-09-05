Em um confronto eletrizante e repleto de reviravoltas, o Bahia derrotou o Red Bull Bragantino por 3 a 2 na tarde deste sábado, 5, no Estádio Cícero de Souza Marques. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada pela eficiência do Esquadrão de Aço nas bolas paradas, garantindo a terceira vitória consecutiva da equipe baiana, que segue firme no pelotão de frente da competição.

Início intenso e virada relâmpago

O jogo começou truncado, mas os donos da casa não demoraram a encontrar os espaços. Aos 15 minutos, após uma bela tabela do ataque paulista, Wallace Yan serviu Lucas Barbosa, que chapou de primeira para abrir o placar para o Massa Bruta. O revés, no entanto, não intimidou os visitantes, que adiantaram suas linhas e passaram a ditar o ritmo no meio de campo.

A recompensa baiana veio na marca dos 30 minutos, quando Juninho Capixaba cortou um cruzamento com o braço dentro da área. Luciano Juba cobrou o pênalti com força, no meio do gol, e deixou tudo igual. Aproveitando o bom momento, o Bahia precisou de apenas mais cinco minutos para virar o jogo. Rodrigo Nestor cobrou escanteio pela direita e Alejo Véliz subiu livre para testar para o fundo das redes.

Empate fortuito e o golpe decisivo

Quando o primeiro tempo parecia definido, após até mesmo uma grande defesa de Tiago Volpi para evitar o terceiro gol baiano, o Bragantino encontrou sobrevida. Aos 46 minutos, em bola levantada na área, Ramos Mingo tentou fazer o corte e acabou mandando contra o próprio patrimônio, levando o 2 a 2 para o vestiário.

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Na volta para a etapa complementar, a bola parada voltou a ser o diferencial do time comandado por Rogério Ceni. Logo aos cinco minutos, a sintonia se repetiu: Rodrigo Nestor cobrou novo escanteio pela direita, desta vez encontrando Erick, que fuzilou de cabeça sem chances para Volpi, recolocando o Bahia em vantagem.

Pressão contida e triunfo garantido

Atrás no placar novamente, o Bragantino partiu para o ataque na base da raça e quase empatou aos nove minutos, quando Lucas Barbosa carimbou a trave direita do goleiro Ronaldo. O arqueiro baiano, aliás, se tornaria peça fundamental na reta final da partida. Aos 34 minutos, ele operou um verdadeiro milagre ao defender com o peito um chute à queima-roupa de Henry Mosquera.

Nos minutos finais, o Bahia abdicou do ataque e montou uma barreira defensiva intransponível. Apesar do cansaço e dos dez minutos de acréscimos, o Esquadrão de Aço suportou a pressão mandante. Com o resultado, a equipe baiana amplia a invencibilidade no Brasileirão, emenda a terceira vitória seguida e se consolida na briga pelas primeiras posições, enquanto o Red Bull Bragantino perde a chance de encostar no G-5.