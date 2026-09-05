Abel Ferreira conseguiu efeito suspensivo de decisão do STJD, que prevê dois jogos de suspensão para ele, por ter chutado um microfone durante empate contra o Mirassol, na última rodada do Brasileirão. Com isso, o técnico comandará o Palmeiras contra o Botafogo, neste domingo, 6, no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do torneio.

A concessão foi assinada pela auditora responsável pela raletoria do processo, Antonieta da Silva. Sendo assim, a punição fica suspensa até julgamento do recurdo pelo Pleno do Tribunal.

A ação de Abel na partida contra o Mirassol, foi interpretada como consuta antidesportiva e a decisão pelos dois jogos de suspensão se deu por maioria dos votos.

Na manhã deste sábado, o elenco palmeirense realizou o último treino na Academia de Futebol, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. A provável escalação contra o Botafogo terá: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Mauricio, Flaco López e Vitor Roque.