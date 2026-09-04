O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta sexta-feira, 4, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O treinador foi punido com dois jogos de suspensão por chutar um microfone no empate contra o Mirassol, válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Desta maneira, Abel desfalca o Palmeiras nos duelos contra Botafogo e São Paulo, válidos pelas próximas rodadas do Brasileirão. Os jogos acontecem, respectivamente, nos dias 6 e 12 de setembro. Por ser aplicada apenas em torneios do futebol nacional, o treinador poderá comandar o clube diante da LDU, do Equador, no dia 9, pela ida das quartas da Libertadores.

Em nota, o STJD escreveu que o clube alviverde ainda pode apresentar recurso ao Pleno.

Denúncia contra árbitros

Denunciados por suposta omissão de penalização a Abel, o árbitro João Vitor Gobi, o quarto árbitro Roger Goulart e o VAR Ilbert Estevam da Silva foram absolvidos. O motivo para a isenção se deu pela inépcia da denúncia, termo utilizado para se referir a acusações que apresentam falhas e não conseguem gerar efeitos legais.