As semifinais da Copa do Brasil estão definidas e um detalhe une Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco. As principais torcidas organizadas dos semifinalistas fazem parte da DPA (União Dedos Pro Alto). Composta por 22 torcidas de 21 clubes (duas do Vasco compõem o grupo), a aliança tem o gesto de colocar os dedos do meio levantados e os punhos cruzados como símbolo.

Apesar da rivalidade dentro de campo, fora dele o clima de amizade é mantido entre as torcidas organizadas da DPA. Em post nas redes sociais, a Força Jovem, a Galoucura, a Mancha Verde e a Geral do Grêmio, uma das principais organizadas do clube gaúcho, reforçaram a aliança.

“A união que dominou uma das competições mais importantes do país só reforça a grandeza dos clubes envolvidos! Dentro de campo, adversários. Fora dele, respeito e irmandade”, escreveram.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Torcida Organizada Galoucura (@galoucuratorcida)

Neste grupo, o núcleo principal de torcidas organizadas é a União Sinistra. A Mancha Verde, do Palmeiras, a Galoucura, do Atlético-MG, e a Força Jovem, do Vasco, fazem parte desta aliança.

Além das organizadas dos semifinalistas da Copa do Brasil, torcidas de outros clubes fazem parte da DPA. A Bamor, do Bahia, e a Torcida Organizada Império Alviverde, do Coritiba, por exemplo, são outras aliadas.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Torcidas organizadas da União Dedos Pro Alto

Força Jovem do Vasco (RJ) – Vasco

Ira Jovem Vasco (RJ) – Vasco

Torcida Jovem do Botafogo (RJ) – Botafogo

Mancha Alvi-Verde (SP) – Palmeiras

Galoucura (MG) – Atlético-MG

Império Alviverde (PR) – Coritiba

Mancha Azul (SC) – Avaí

Mancha Verde (RS) – Juventude

Geral do Grêmio (RS) – Grêmio

Força Jovem do Goiás (GO) – Goiás

Ira Jovem Gama (DF) – Gama

Bamor Nova Era (BA) – Bahia

Trovão Azul (SE) – Confiança

Mancha Negra (AL) – ASA

Mancha Azul (AL) – CSA

Explosão Inferno Coral (PE) – Santa Cruz

Torcida Jovem do Botafogo (PB) – Botafogo-PB

Garra Alvinegra (RN) – ABC

Cearamor (CE) – Ceará

Esporão do Galo (PI) – River-PI

Tubarões da Fiel (MA) – Sampaio Corrêa

Torcida Uniformizada Terror Bicolor (PA) – Paysandu

Semifinais da Copa do Brasil