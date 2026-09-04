As semifinais da Copa do Brasil estão definidas e um detalhe une Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco. As principais torcidas organizadas dos semifinalistas fazem parte da DPA (União Dedos Pro Alto). Composta por 22 torcidas de 21 clubes (duas do Vasco compõem o grupo), a aliança tem o gesto de colocar os dedos do meio levantados e os punhos cruzados como símbolo.
Apesar da rivalidade dentro de campo, fora dele o clima de amizade é mantido entre as torcidas organizadas da DPA. Em post nas redes sociais, a Força Jovem, a Galoucura, a Mancha Verde e a Geral do Grêmio, uma das principais organizadas do clube gaúcho, reforçaram a aliança.
“A união que dominou uma das competições mais importantes do país só reforça a grandeza dos clubes envolvidos! Dentro de campo, adversários. Fora dele, respeito e irmandade”, escreveram.
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Neste grupo, o núcleo principal de torcidas organizadas é a União Sinistra. A Mancha Verde, do Palmeiras, a Galoucura, do Atlético-MG, e a Força Jovem, do Vasco, fazem parte desta aliança.
Além das organizadas dos semifinalistas da Copa do Brasil, torcidas de outros clubes fazem parte da DPA. A Bamor, do Bahia, e a Torcida Organizada Império Alviverde, do Coritiba, por exemplo, são outras aliadas.
Torcidas organizadas da União Dedos Pro Alto
- Força Jovem do Vasco (RJ) – Vasco
- Ira Jovem Vasco (RJ) – Vasco
- Torcida Jovem do Botafogo (RJ) – Botafogo
- Mancha Alvi-Verde (SP) – Palmeiras
- Galoucura (MG) – Atlético-MG
- Império Alviverde (PR) – Coritiba
- Mancha Azul (SC) – Avaí
- Mancha Verde (RS) – Juventude
- Geral do Grêmio (RS) – Grêmio
- Força Jovem do Goiás (GO) – Goiás
- Ira Jovem Gama (DF) – Gama
- Bamor Nova Era (BA) – Bahia
- Trovão Azul (SE) – Confiança
- Mancha Negra (AL) – ASA
- Mancha Azul (AL) – CSA
- Explosão Inferno Coral (PE) – Santa Cruz
- Torcida Jovem do Botafogo (PB) – Botafogo-PB
- Garra Alvinegra (RN) – ABC
- Cearamor (CE) – Ceará
- Esporão do Galo (PI) – River-PI
- Tubarões da Fiel (MA) – Sampaio Corrêa
- Torcida Uniformizada Terror Bicolor (PA) – Paysandu
Semifinais da Copa do Brasil
- Palmeiras x Vasco
- Grêmio x Atlético-MG