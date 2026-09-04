As quartas de final da Copa do Brasil chegaram ao fim nesta quinta-feira, 3. Assim, já foram definidos os quatro clubes que seguem na disputa pelo título.

O último classificado foi o Grêmio. Depois do empate no jogo de ida, o Imortal venceu o Internacional na Arena do Grêmio e eliminou o maior rival para avançar às semifinais.

Antes disso, Atlético, Palmeiras e Vasco já haviam assegurado suas vagas. O clube mineiro superou o Cruzeiro, o Palmeiras eliminou o Santos e o Vasco passou pelo Vitória.

Com os resultados, o chaveamento da competição está definido. De um lado, Palmeiras e Vasco disputam uma vaga na final. Do outro, Atlético e Grêmio se enfrentam por um lugar na decisão.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem como datas-base para as semifinais os dias 1º de novembro, para os jogos de ida, e 8 de novembro, para as partidas de volta. Os horários e datas exatas ainda serão confirmados pela entidade. Os mandos de campo serão definidos por sorteio.

Além da vaga entre os quatro melhores da competição, os semifinalistas garantiram mais R$ 9 milhões em premiação. O campeão receberá R$ 78 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 34 milhões.

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Semifinais da Copa do Brasil