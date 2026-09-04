Em uma noite histórica com quebra de recorde de público na Arena, o Grêmio fez valer o fator casa e venceu o Internacional por 3 a 1 nesta quinta-feira, 3. Em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Imortal construiu a vantagem cedo, segurou a pressão rival na reta final e carimbou sua classificação para a próxima fase do torneio, aprofundando a crise do lado colorado.
Precisando da vitória após o empate sem gols no Beira-Rio, o Grêmio não deu respiro ao rival nos minutos iniciais. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio e desvio na zaga, a bola sobrou limpa para Carlos Vinícius testar para o fundo das redes.
O gol desestabilizou o Internacional, que passou a ceder espaços. Apenas seis minutos depois, Amuzu foi lançado com liberdade pela esquerda e rolou na medida para Carlos Vinícius, novamente ele, empurrar para o gol e ampliar o marcador, incendiando os 55.695 torcedores presentes, o maior público da história do estádio.
Na volta para o segundo tempo, o Internacional tentou se lançar ao ataque de forma desorganizada, deixando o contragolpe à feição para os donos da casa.
Aos 23 minutos, Amuzu fez grande jogada, tabelou com Tetê e encontrou Krovinovic, que finalizou com frieza para fazer o terceiro. O Colorado descontou aos 33 minutos com um gol de cabeça de Vitinho, após cruzamento preciso de Alan Patrick.
O gol de honra animou os visitantes, que impuseram uma forte pressão nos minutos finais. Foi então que brilhou a estrela do goleiro Weverton. O arqueiro gremista fez defesas cruciais em finalizações perigosas de Carbonero e Villagra, impedindo qualquer chance de reação do rival.
Com o apito final, a torcida tricolor celebrou a eliminação do maior rival e a vaga garantida na próxima fase da Copa do Brasil, enquanto o Internacional amarga a queda e segue pressionado para o restante da temporada.