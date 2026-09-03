Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 3, às 20h, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo terminou empatado sem gols, e o Colorado precisará decidir o confronto na Arena do Grêmio, em meio a um jejum de quatro meses sem vencer fora de casa.

A última vitória do Inter longe do Beira-Rio foi em maio, contra o Brasil de Pelotas por 2 a 1, na Recopa Gaúcha. Nas principais competições, o último triunfo foi em abril, contra o Athletic, pela 5ª fase da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Grêmio vem de três vitórias consecutivas como mandante, contra Chapecoense, São Paulo e Mirassol. Desde a inauguração da Arena em 2012, o Inter venceu três vezes, contra 10 vitorias do Grêmio e 14 empates.

Últimos 10 jogos do Inter fora de casa:

Derrota para o Bahia, Brasileirão

para o Bahia, Brasileirão Empate com o Palmeiras, Brasileirão

com o Palmeiras, Brasileirão Derrota para o Corinthians, Copa do Brasil

para o Corinthians, Copa do Brasil Derrota para o Athletico-PR, Brasileirão

para o Athletico-PR, Brasileirão Derrota para o RB Bragantino, Brasileirão

para o RB Bragantino, Brasileirão Derrota para o Vitória, Brasileirão

para o Vitória, Brasileirão Empate com o Coritiba, Brasileirão

com o Coritiba, Brasileirão Vitória contra o Brasil de Pelotas, Recopa Gaúcha

contra o Brasil de Pelotas, Recopa Gaúcha Empate com o Botafogo, Brasileirão

com o Botafogo, Brasileirão Vitória contra o Athletic, Copa do Brasil

Retrospecto em mata-matas

Mesmo com os números desfavoráveis, os torcedores colorados confiam no retrospecto postivo em mata-matas nacionais e internacionais. Em cinco Grenais válidos por Brasileirão, Copa do Brasil, Seletiva da Libertadores e Copa Sul-Americana, o lado vermelho do Rio Grande do Sul se classificou todas as vezes.

O clube vencedor da partida enfrentará o Atlético Mineiro nas semifinais, que eliminou o Cruzeiro na Arena MRV. No outro lado da chave, já está definido o duelo entre Palmeiras e Vasco, por uma vaga na semifinal.