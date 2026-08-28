Internacional e Grêmio protagonizaram na noite desta quinta-feira, 27,o capítulo 453 do clássico Gre-Nal, mas o futebol apresentado ficou devendo. Em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, as equipes empataram por 0 a 0 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Refletindo a má fase ofensiva de ambos na temporada, a partida foi marcada por muita transpiração, excesso de faltas e uma grande polêmica de arbitragem, deixando a definição da vaga para o segundo confronto.

Clima quente e futebol travado

O espetáculo nas arquibancadas, com mais de 43 mil torcedores e muita fumaça colorada atrasando o início do jogo, contrastou com a falta de criatividade no gramado. O primeiro tempo foi extremamente truncado, com as defesas levando a melhor sobre os ataques e o ritmo sendo quebrado constantemente. O grande momento de tensão ocorreu nos acréscimos: Carlos Vinícius, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta dura em Bruno Gomes. Os jogadores do Internacional cercaram a arbitragem exigindo a expulsão, mas o árbitro optou por não aplicar o segundo cartão, gerando revolta e uma confusão generalizada antes do intervalo.

Chances raras e placar inalterado

Na volta para a etapa final, o panorama de 55 interrupções vistas no primeiro tempo pouco mudou. Logo no início, o Grêmio assustou após um erro na saída de bola de Maripán, que culminou em uma grande defesa do goleiro Matheus Cunha em chute de Krovinovic. Com o passar do tempo, o Colorado tentou intensificar a pressão em seus domínios. A melhor chance dos donos da casa aconteceu aos 24 minutos, quando Sanabria apareceu livre na área após cruzamento, mas cabeceou para fora, desperdiçando a oportunidade de ouro de abrir o placar.

Decisão em aberto

A limitação ofensiva das duas equipes, que já vinham de jejuns de gols e vitórias no Campeonato Brasileiro, ficou evidente até o apito final. Com o empate sem gols, ninguém leva vantagem para a partida de volta. Quem vencer o próximo duelo garantirá a classificação no torneio, enquanto o derrotado se despedirá da competição.