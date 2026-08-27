Poucas pessoas conhecem tanto da rivalidade entre Inter e Grêmio quanto Roger Machado. Sem clube desde que deixou o São Paulo em maio, o treinador voltou a morar em Porto Alegre (RS) e vai acompanhar com atenção o duelo desta quinta-feira, 27, o Grenal nº 453, disputado no Beira-Rio, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026.

Ídolo como atleta do Grêmio entre 1994 e 2003, Roger Machado, de 51 anos, viveu tanto o lado tricolor quanto o colorado durante a sua carreira como treinador. Em entrevista exclusiva à PLACAR, cuja íntegra será publicada na próxima sexta-feira, 28, Roger Machado contou sobre como é a sua relação com os torcedores pelas ruas da capital gaúcha.

“Quando eu saía na rua, de dez torcedores que eu encontrava, sete eram gremistas que pediam uma foto, agradeciam pelos trabalhos e pelas conquistas; os outros três eram colorados, que me elogiavam pela postura como como adversário, como rival e em algum momento falavam que gostaria de me ver como treinador depois”, conta Roger, que conquistou mais de dez títulos como jogador gremista. A conquista mais marcante do ex-lateral-esquerdo foi a Copa Libertadores de 1995, segunda taça conquistada pelo tricampeão.

“Depois da minha passagem pelo Inter, alguns gremistas ficaram decepcionados comigo. Dos dez que me abordavam (na rua), hoje, são cinco gremistas e cinco colorados. Os outros dois torcedores a mais, talvez ainda estejam um pouco decepcionados com a minha decisão”, continuou.

Como treinador, Roger teve duas passagens pelo Tricolor Gaúcho. A primeira, em 2016, foi o seu primeiro trabalho em um time mais midiático. Em 2022, o técnico voltou ao clube na Série B, onde conquistou o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha.

Ida polêmica para o Interncional

Ídolo consagrado do clube, Roger fez um movimento polêmico ao deixar o Jeventude para assinar com o Internacional, em 2024. Em 2025, o técnico acabou com um jejum de nove anos sem conquistar o Campeonato Gaúcho.

“É curioso porque as pessoas vêm e dizem: ‘Eu posso tirar uma foto contigo? Mas eu sou gremista’ Eu digo que posso, tenho uma ligação com o Grêmio. E quando vem um Colorado e diz: ‘Eu posso tirar uma foto?. Mas eu sou colorado’. Eu digo que ótimo. Eu também aprendi a respeitar muito o Internacional no período que eu estive lá”, completou o Roger, finalizou.

A bola rola pra Inter x Grêmio a partir das 20h (de Brasília) na partida de ida. A volta será disputada na Arena do Grêmio, na outra quinta, dia 27.