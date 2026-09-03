Neymar não está nada satisfeito com o gramado da Vila Belmiro. Nesta quinta-feira, 3, o camisa 10 usou suas redes sociais para criticar o estado do campo no duelo contra o Palmeiras, válido pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Após o empate sem gols, o clube alvinegro foi eliminado da competição.

“Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram a descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo”, iniciou Neymar.

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No intervalo, Neymar deixou o jogo sentindo dores na coxa direita. Assim como ele, o zagueiro Lucas Veríssimo também foi substituído após o fim do primeiro tempo. O ponta Barreal, por sua vez, deixou o jogo aos 29 minutos da primeira etapa.

“Ainda por cima, fizemos mais força para arranques e freadas durante a corrida, porque o campo está desregular. Não foi à toa que três [jogadores] sentiram no primeiro tempo… Parabéns, viu… Ótimo trabalho de m****”, complementou.