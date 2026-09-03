O técnico Cuca, do Santos, já desenha um cenário mais pessimista quanto à situação física do meia-atacante Neymar, que sentiu dores na coxa direita no fim do primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e precisou ser substituído no intervalo da partida.
Questionado durante a entrevista coletiva após o empate sem gols, que eliminou a equipe da Copa do Brasil, o treinador disse que o jogador está “provavelmente fora” da partida contra o Internacional no fim de semana e que o time precisará “se virar sem ele”
“Não é a situação que a gente queria. Ele está fora provavelmente, vamos ter que nos virar sem ele. Como nos viramos quando ele estava na Copa [do Mundo], e fizemos bons jogos. Vamos trabalhar em cima disso, reagrupar amanhã, buscar o devido descanso em quem tem que descansar, para estar em boa condição para jogar domingo contra o Inter, um jogo decisivo”, explicou Cuca.
Além de Neymar, o departamento médico do clube tem outras preocupações: o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Barreal. O defensor também foi substituído no intervalo, acusando dores no tornozelo esquerdo, enquanto o jogador argentino saiu aos 28 minutos do primeiro tempo, com um problema na coxa esquerda.
“As lesões ainda não têm apurado nada. Lucas é tornozelo, as outras duas são musculares. Fazer exame para ver o grau”, resumiu.
O treinador apontou que as lesões estão diretamente relacionadas aos riscos pela série de partidas decisivas jogadas pelo Santos recentemente. Foram três clássicos consecutivos: o jogo de ida contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Corinthians pelo Brasileirão e novamente o Verdão, desta vez na Vila.
” A gente tem que voltar um pouco no tempo e pensar no jogo de lá [do Nubank Parque]. Quando preservei o Bontempo, Gabigol, Neymar, o mundo caiu nas costas da gente porque abre mão da competição”, explicou.
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“Fizemos bom jogo domingo com Corinthians, vencemos, como faço no jogo de hoje, todos ingressos vendidos, motivação grande; aliás, torcedor de parabéns…são riscos que tem que correr. Se tivesse tirado os jogadores machucados, você estaria me cobrando a desclassificação, porque são riscos que você tem que correr. Perdemos jogadores, porque jogar domingo e quarta com a intensidade que jogamos é difícil”, completou.
O Santos volta entrar em campo diante do Inter no próximo domingo, 6, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em confronto pela 26ª rodada do Brasileirão.