O Santos anunciou, nesta segunda-feira, 31, a contratação do volante Arthur. O jogador de 30 anos assinou contrato com o clube alvinegro até o final de 2026.

“Estou muito feliz por estar aqui, é outro sonho realizado na minha carreira. Eu sei do tamanho do Santos FC, do tamanho da história, então me sinto muito honrado mesmo, com muita vontade de entrar em campo e poder ajudar meus companheiros, sentir o calor da torcida, e ver como é realmente jogar em casa, na Vila Belmiro. Ter isso a favor, com certeza vai ser uma energia extra e estou ansioso para receber esse carinho dessa torcida maravilhosa”, disse Arthur, em nota publicada pelo Santos.

Com experiência internacional e passagens pela seleção brasileira, o Santos será o 7º clube que Arthur defenderá em sua carreira. Antes disso, o volante atuou pelas seguintes equipes: Grêmio, Barcelona, Juventus, Liverpool, Fiorentina e Girona.

Carreira de Arthur

Natural de Goiânia, capital do estado de Goiás, Arthur começou no futebol nas categorias de base do Goiás. Aos 14 anos, o volante se transferiu para o Grêmio, onde finalizou sua formação. Em 2015, o atleta estreou profissionalmente pelo clube gaúcho.

No Grêmio, Arthur fez parte do time que venceu a Copa do Brasil de 2016. No ano seguinte, o volante foi um dos principais destaques na conquista no tri da Libertadores, em 2017. Na final da Liberta, inclusive, foi eleito o melhor em campo. Em 2018, o atleta foi campeão do Campeonato Gaúcho e da Recopa Sul-Americana.

Em julho de 2018, Arthur deixou o Grêmio rumo ao Barcelona, da Espanha, por 31 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na cotação da época). Pelo Barça, o volante anotou quatro gols e seis assistências em 72 jogos. Além dos números, conquistou uma LaLiga (2018/19) e uma Supercopa da Espanha (2018/19).

Após a passagem pelo clube catalão, o Arthur foi contratado pela Juventus, da Itália, em setembro de 2020. Pela Velha Senhora, o atleta registrou somente um gol e uma assistência em 63 partidas. Além das marcas individuais, o volante venceu a Copa da Itália (2020/21) e a Supercopa da Itália (2020/21).

Depois deste período, Arthur viveu uma série de empréstimos pela Juventus. Entre setembro de 2022 e junho de 2023, o volante defendeu o Liverpool, da Inglaterra, atuando em apenas uma partida pela equipe principal. No time sub-21, o atleta disputou três jogos.

Entre julho de 2023 e junho de 2024, o atleta jogou pela Fiorentina, anotando dois gols e quatro assistências em 48 jogos. Entre fevereiro e junho de 2025, Arthur defendeu o Girona, da Espanha, em 15 duelos.

Entre agosto de 2025 e junho de 2026, Arthur foi emprestado pela Juventus ao Grêmio. Em sua segunda passagem, o volante conquistou o Campeonato Gaúcho de 2026. Dois meses após o fim do empréstimo com o clube gaúcho, a Juventus anunciou a rescisão de contrato de Arthur.

Além das passagens por clubes, Arthur também defendeu a seleção brasileira. Em 22 partidas, o volante anotou um gol e uma assistência. Em 2019, o atleta conquistou a Copa América pelo Brasil.

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Números de Arthur