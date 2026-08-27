O Palmeiras venceu o Santos por 3 a 0, nesta quarta-feira, 26, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A vantagem palmeirense no duelo foi conquistada sem grandes sustos, durante partida em que o Peixe não contou com Neymar, camisa 10 da equipe.

O astro havia sido relacionado para o clássico, mas sequer viajou para São Paulo. PLACAR apurou que a opção se dá em razão de fatores como o gramado sintético, visto pelo jogador como mais propício para lesões, e os dois cartões amarelos acumulados.

Em suas redes sociais, no entanto, o jogador nega que esses fatores foram determinantes para sua ausência. Em comentário no Instagram, o atacante condiciona sua ausência a uma decisão em conjunto com a comissão, tendo em vista a sequência de partidas.

Neymar fez apenas um clássico como visitante desde sua volta ao Santos. O único foi diante do Corinthians, pela fase de grupos do Paulistão de 2025. Desde então, não atuou em outras oito oportunidades contra os principais rivais.

O desempenho de Santos sem Neymar

Em campo, o Santos sentiu falta de seu principal jogador, ausente pela 25ª vez na temporada. Nessas partidas, o Peixe venceu apenas cinco vezes, empatou 10 e, nesta quarta, chegou à sua 10ª derrota sem Neymar.

Em 2026, o aproveitamento sem o camisa 10 é de apenas 33,3% dos pontos disputados. O Santos foi vazado 37 vezes nesses jogos, enquanto marcou 31 gols.

Os números são coerentes com o mesmo cenário em 2025, ano que marcou o retorno do craque ao Santos após quase 12 anos no futebol do exterior. Na temporada passada, o Alvinegro fez 26 jogos sem Neymar, com cinco vitórias, oito empates e 13 derrotas. O aproveitamento foi de 29,4%.

Em contrapartida, com o Menino da Vila, o desempenho santista é melhor. Em 2025, foi de 55,9% dos pontos, já na atual temporada de 2026 é de 57,5%, com 10 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Neymar tem oito gols e oito assistências neste ano, o que o faz participar diretamente de 44,4% dos gols do time em partidas que esteve em campo. Em 2025, marcou 11 vezes e assistiu companheiros em quatro oportunidades, participando diretamente de 37,5% dos tentos do Peixe em jogos que atuou.

Os números do Santos com e sem Neymar

SANTOS SEM NEYMAR

2026

25 jogos

5 vitórias

10 empates

10 derrotas

31 gols marcados coletivos

37 gols sofridos coletivos

33,3% de aproveitamento

2025

26 jogos

5 vitórias

8 empates

13 derrotas

29 gols marcados coletivos

40 gols sofridos coletivos

29,4% de aproveitamento

SANTOS COM NEYMAR

2026

22 jogos

10 vitórias

8 empates

4 derrotas

36 gols marcados coletivos

21 gols sofridos coletivos

57,5% de aproveitamento

Neymar marcou 8 gols e deu 8 assistências em 1805 minutos. Participou diretamente de 44,4% dos gols em jogos que atuou.

2025

28 jogos

13 vitórias

8 empates

7 derrotas

40 gols marcados coletivos

27 gols sofridos coletivos

55,9% de aproveitamento

Neymar marcou 11 gols e deu 4 assistências em 2065 minutos. Participou diretamente de 37,5% dos gols em jogos que atuou.