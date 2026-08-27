O Palmeiras venceu o Santos por 3 a 0, nesta quarta-feira, 26, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A vantagem palmeirense no duelo foi conquistada sem grandes sustos, durante partida em que o Peixe não contou com Neymar, camisa 10 da equipe.
O astro havia sido relacionado para o clássico, mas sequer viajou para São Paulo. PLACAR apurou que a opção se dá em razão de fatores como o gramado sintético, visto pelo jogador como mais propício para lesões, e os dois cartões amarelos acumulados.
Em suas redes sociais, no entanto, o jogador nega que esses fatores foram determinantes para sua ausência. Em comentário no Instagram, o atacante condiciona sua ausência a uma decisão em conjunto com a comissão, tendo em vista a sequência de partidas.
Neymar fez apenas um clássico como visitante desde sua volta ao Santos. O único foi diante do Corinthians, pela fase de grupos do Paulistão de 2025. Desde então, não atuou em outras oito oportunidades contra os principais rivais.
O desempenho de Santos sem Neymar
Em campo, o Santos sentiu falta de seu principal jogador, ausente pela 25ª vez na temporada. Nessas partidas, o Peixe venceu apenas cinco vezes, empatou 10 e, nesta quarta, chegou à sua 10ª derrota sem Neymar.
Em 2026, o aproveitamento sem o camisa 10 é de apenas 33,3% dos pontos disputados. O Santos foi vazado 37 vezes nesses jogos, enquanto marcou 31 gols.
Os números são coerentes com o mesmo cenário em 2025, ano que marcou o retorno do craque ao Santos após quase 12 anos no futebol do exterior. Na temporada passada, o Alvinegro fez 26 jogos sem Neymar, com cinco vitórias, oito empates e 13 derrotas. O aproveitamento foi de 29,4%.
Em contrapartida, com o Menino da Vila, o desempenho santista é melhor. Em 2025, foi de 55,9% dos pontos, já na atual temporada de 2026 é de 57,5%, com 10 vitórias, oito empates e quatro derrotas.
Neymar tem oito gols e oito assistências neste ano, o que o faz participar diretamente de 44,4% dos gols do time em partidas que esteve em campo. Em 2025, marcou 11 vezes e assistiu companheiros em quatro oportunidades, participando diretamente de 37,5% dos tentos do Peixe em jogos que atuou.
Os números do Santos com e sem Neymar
SANTOS SEM NEYMAR
2026
25 jogos
5 vitórias
10 empates
10 derrotas
31 gols marcados coletivos
37 gols sofridos coletivos
33,3% de aproveitamento
2025
26 jogos
5 vitórias
8 empates
13 derrotas
29 gols marcados coletivos
40 gols sofridos coletivos
29,4% de aproveitamento
SANTOS COM NEYMAR
2026
22 jogos
10 vitórias
8 empates
4 derrotas
36 gols marcados coletivos
21 gols sofridos coletivos
57,5% de aproveitamento
Neymar marcou 8 gols e deu 8 assistências em 1805 minutos. Participou diretamente de 44,4% dos gols em jogos que atuou.
2025
28 jogos
13 vitórias
8 empates
7 derrotas
40 gols marcados coletivos
27 gols sofridos coletivos
55,9% de aproveitamento
Neymar marcou 11 gols e deu 4 assistências em 2065 minutos. Participou diretamente de 37,5% dos gols em jogos que atuou.