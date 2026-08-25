O torcedor que mora ou está fora do Brasil terá a opção de acompanhar os jogos do seu time do coração na reta final da Copa Betano do Brasil. Em parceria com a MediaPro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o OneFootball terá a transmissão para mais de 170 países de todos os jogos das fases decisivas do torneio (quartas, semi e final). O usuário poderá adquirir as partidas na página oficial da competição via OneFootball TV, no aplicativo para celular e Smart TVs conectadas, bem como em https://tv.onefootball.com/.



A transmissão estará disponível globalmente, com exceção dos seguintes locais: Argentina, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Chile, Colômbia, Croácia, Equador, Irlanda, Israel, Kosovo, México, Montenegro, Macedônia do Norte, Paraguai, Peru, Sérvia, Eslovênia, Reino Unido, Uruguai e Venezuela.



Para assistir, o usuário tem duas formas de efetuar a compra. A primeira é a aquisição da transmissão individual dos jogos. A segunda é o Tournament Pass, com acesso a todos os confrontos até o fim da competição. O OneFootball irá adaptar os valores dos pacotes para as respectivas moedas locais.



Por exemplo, a compra individual dos jogos custará €3,99 na Europa e US$ 4,99 nos Estados Unidos. Já o Tournament Pass terá o valor de €9,99 na Europa e US$ 12,99 nos Estados Unidos.



A aquisição das partidas pode ser efetuada pelo usuário diretamente dentro do aplicativo do OneFootball. Os jogos serão transmitidos com áudio em inglês.

JOGOS DA COPA DO BRASIL COM TRANSMISSÃO DO ONEFOOTBALL

JOGOS DE IDA



TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO

Cruzeiro x Atlético-MG

21h Brasília | 20h Nova York | 17h Los Angeles

1h (quarta-feira) Lisboa | 2h (quarta-feira) Europa Central

QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO

Palmeiras x Santos

21h30 Brasília | 20h30 Nova York | 17h30 Los Angeles

1h30 (quinta-feira) Lisboa | 2h30 (quinta-feira) Europa Central

Vasco da Gama x Vitória

21h30 Brasília | 20h30 Nova York | 17h30 Los Angeles

1h30 (quinta-feira) Lisboa | 2h30 (quinta-feira) Europa Central

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO

Internacional x Grêmio

20h Brasília | 19h Nova York | 16h Los Angeles

0h (sexta-feira) Lisboa | 1h (sexta-feira) Europa Central

JOGOS DE VOLTA

TERÇA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO

Atlético-MG x Cruzeiro

21h Brasília | 20h Nova York | 17h Los Angeles

1h (quarta-feira) Lisboa | 2h (quarta-feira) Europa Central

QUARTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO

Vitória x Vasco da Gama

21h30 Brasília | 20h30 Nova York | 17h30 Los Angeles

1h30 (quinta-feira) Lisboa | 2h30 (quinta-feira) Europa Central



Santos x Palmeiras

21h30 Brasília | 20h30 Nova York | 17h30 Los Angeles

1h30 (quinta-feira) Lisboa | 2h30 (quinta-feira) Europa Central

QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO

Grêmio x Internacional

20h Brasília | 19h Nova York | 16h Los Angeles

0h (sexta-feira) Lisboa | 1h (sexta-feira) Europa Central