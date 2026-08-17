O Atlético Mineiro está entrando na reta final da temporada de 2026 em momento de crescente. Pressionado no primeiro semestre, especialmente após o vice do Campeonato Mineiro, o Galo sobreviveu à turbulência que acompanhou o treinador Eduardo Domínguez durante o início do trabalho, chegando agora a uma fase de maior estabilidade.

Invicto desde maio, quando foi derrotado pelo Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético mudou o cenário de seu ano. Nessas nove partidas sem perder, com seis vitórias e três empates, o time de “Barba” subiu na tabela do Brasileirão, chegou às quartas de final da Copa do Brasil e está com vantagem para passar das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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A sequência positiva tem sete jogos disputados após a paralisação para a Copa do Mundo. Nesse período, o treinador pôde contar com grande parte do seu elenco em uma “intertemporada” entre os dias 22 de junho e 21 de julho. As férias do plantel aconteceram entre 1º de junho e 21 de junho.

O bom momento do Galo

No dia 27 de maio, o Atlético Mineiro entrou em campo pressionado para avançar no grupo B da Sul-Americana. Em casa, o Galo se classificou ao vencer o Puerto Cabello pelo magro placar de 1 a 0.

Mesmo sem brilhar, a equipe dava início a uma grande fase, com vitórias diante de Vasco, Palmeiras, Juventude (Copa do Brasil), Red Bull Bragantino e Grêmio. Além disso, houve empates contra Bahia, Juventude (Copa do Brasil) e Remo.

A sequência tem uma identidade bem clara na equipe comandada por Domínguez: a segurança defensiva. Nessas nove partidas, foram apenas quatro gols sofridos, contra 12 marcados. A equipe, porém, nem sempre optou por estratégias de conceder a posse da bola para o adversário, tendo ficado mais com a bola em cinco desses jogos.

Atlético 1×0 Puerto Cabello – Sul-Americana

1×0 Puerto Cabello – Sul-Americana Vasco 0x1 Atlético – Brasileirão

– Brasileirão Atlético 1×1 Bahia – Brasileirão

1×1 Bahia – Brasileirão Palmeiras 1×2 Atlético – Brasileirão

– Brasileirão Atlético 0x0 Juventude – Copa do Brasil

0x0 Juventude – Copa do Brasil Juventude 0x1 Atlético – Copa do Brasil

– Copa do Brasil Remo 2×2 Atlético – Brasileirão

– Brasileirão Atlético 1×0 Red Bull Bragantino – Sul-Americana

1×0 Red Bull Bragantino – Sul-Americana Atlético 3×0 Grêmio – Sul-Americana

Barba agora tem reforços

O técnico “Barba” Domínguez, em grande momento, agora poderá contar com mais peças para escalar seu Atlético Mineiro. Nesta janela de transferências, o Galo anunciou as contratações do zagueiro Léo Duarte, do atacante Thiago Borbas e dos volantes Kevin Castaño e Fred.

Léo deve ser uma nova opção para o treinador alternar sua linha defensiva, que tem Vitor Hugo e Ruan Tressoldi como os mais utilizados nesta temporada. Lyanco, titular absoluto em 2025, sofreu uma ruptura da fascia plantar do pé esquerdo.

O meio de campo, por sua vez, aparece mais recheado, com o jogador da seleção colombiana, emprestado junto ao River Plate, e com o ex-seleção brasileira, chegando em definitivo do Fenerbahçe. Mamady Cissé, Maycon, Victor Hugo e Alan Franco são outras opções para esse setor de contenção.