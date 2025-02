Corrida contra o tempo! Atlético quer Arena MRV pronta para o Brasileiro

Desde o final de 2024, a Arena MRV, nova casa do Atlético, está passando por reformas significativas para receber um gramado sintético. Este projeto visa proporcionar uma infraestrutura moderna e adequada para os jogos do clube. A estreia do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro em seu novo estádio está marcada para o dia 5 de abril de 2025, contra o São Paulo.

O gramado sintético que será instalado na Arena MRV é semelhante ao utilizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A empresa responsável pela instalação é dos Estados Unidos, enquanto o gramado em si será enviado da França. No entanto, o clube enfrenta desafios logísticos para transportar o material da Europa até Belo Horizonte.

Hulk celebra com o recém-contratado Rony/ Pedro Souza/Atlético

Quais são os desafios logísticos enfrentados pelo Atlético?

O principal desafio logístico enfrentado pelo Atlético é o transporte do gramado sintético da França para o Brasil. A expectativa é que este problema seja resolvido dentro dos próximos 30 dias, garantindo que o gramado esteja pronto para a estreia do clube na Série A. Até que a situação seja resolvida, o Atlético continuará mandando seus jogos no estádio Mineirão.

O Mineirão, conhecido como Gigante da Pampulha, já tem sido palco para as partidas do Atlético no Campeonato Mineiro e também sediará o confronto contra o Manaus pela Copa do Brasil, no início de março. A continuidade das obras na Arena MRV é crucial para que o estádio esteja em condições de receber partidas oficiais.

Impacto das obras na temporada do Atlético

As obras na Arena MRV têm um impacto significativo na temporada do Atlético. Além da estreia na Série A, há a expectativa de que o estádio esteja pronto para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, cuja primeira rodada está prevista para a semana do dia 2 de abril. Caso o Atlético seja o mandante, o objetivo é que o jogo ocorra na nova arena.

O planejamento do clube envolve não apenas a conclusão das obras, mas também a adaptação dos jogadores ao novo gramado sintético. Essa transição é fundamental para garantir que o time mantenha um bom desempenho em campo.

O que esperar da Arena MRV em 2025?

A Arena MRV promete ser um marco para o Atlético e seus torcedores. Com uma infraestrutura moderna e um gramado de última geração, o estádio está sendo preparado para oferecer uma experiência única aos espectadores. A expectativa é que a nova casa do Galo se torne um verdadeiro caldeirão, impulsionando o time em suas competições.

Além dos jogos, a Arena MRV deverá ser um espaço multifuncional, capaz de receber eventos diversos, contribuindo para a economia local e para a visibilidade do clube. A conclusão das obras e a estreia na Série A são aguardadas com grande expectativa por todos os envolvidos.

