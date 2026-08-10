A Netflix lança nesta terça-feira, 11, a série documental Mourinho, produção de três episódios dedicada à trajetória de José Mourinho. Dono de passagens históricas por clubes como Porto, Chelsea e Inter de Milão, o treinador atualmente defende o Real Madrid em nova passagem.

A obra revisita sua carreira por meio de imagens de bastidores e depoimentos de nomes como Didier Drogba, Alex Ferguson, Zlatan Ibrahimovic e Iker Casillas. Conhecido pela personalidade forte, o “Special One” também relembra algumas de suas rivalidades mais famosas. Em um dos trechos divulgados, ironiza os períodos sabáticos adotados por técnicos como Pep Guardiola.

Com estreia global marcada para 11 de agosto, a série é mais uma aposta em filmes, séries e documentários sobre futebol. Assim, PLACAR selecionou as melhores produções que têm o esporte mais popular do planeta como um ponto de partida. Confira:

Diego Maradona (2019)

Maradona (2019), documentário sobre vida da lenda - Divulgação

Maradona (2019), documentário sobre vida da lenda – Divulgação

Dirigido por Asif Kapadia, o mesmo responsável pelos premiados documentários sobre Ayrton Senna e Amy Winehouse, Diego Maradona acompanha a trajetória do argentino a partir de sua transferência para o Napoli, em 1984. Com imagens de arquivo, muitas delas inéditas, a obra mostra a ascensão do camisa 10 ao posto de maior ídolo da história do clube italiano.

Onde assistir: Netflix

The Two Escobars (2010)

The Two Escobars (2010) foi um sucesso na recepção da crítica - Divulgação

The Two Escobars (2010) foi um sucesso na recepção da crítica – Divulgação

Produzido pela Espn na série 30 for 30, The Two Escobars conta a história de dois colombianos: o zagueiro Andrés Escobar e o narcotraficante Pablo Escobar. Ao misturar futebol, política, violência e crime organizado, o documentário explica como uma geração talentosa da Colômbia acabou tendo um assassinato como um de seus capítulos brutais.

Onde assistir: indisponível nos serviços de streaming no Brasil no momento.

Perfeito. Mantendo exatamente sua linguagem — curta, direta e sem floreios:

Sunderland ‘Til I Die (2018)

Sunderland Até Morrer, série da Netflix - Divulgação

Sunderland Até Morrer, série da Netflix – Divulgação

A série Sunderland ‘Til I Die acompanha os bastidores de uma das fases mais turbulentas da história do Sunderland. Tradicional clube inglês, a equipe viveu um mau momento dentro e fora dos campos, enquanto tentava retornar às principais divisões do país. A produção mostra como o futebol impacta o dia a dia de dirigentes, jogadores e principalmente torcedores.

Onde assistir: Netflix

Beckham (2023)

Beckham (minissérie) foi produzida em conjunto com Netflix - Divulgação

Beckham (minissérie) foi produzida em conjunto com Netflix – Divulgação

A série documental Beckham conta a carreira de David Beckham, um dos jogadores mais populares da história do futebol. A produção acompanha o ex-atleta desde os primeiros anos no Manchester United até a consolidação como astro global. Com imagens de arquivo e entrevistas de personagens importantes, a obra mostra os bastidores de uma das figuras mais influentes do esporte nas últimas décadas.

Onde assistir: Netflix

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Welcome to Wrexham (2022)

Rob McElhenney e Ryan Reynolds, donos do Wrexham – Divulgação / Wrexham

A série Welcome to Wrexham acompanha a história recente do Wrexham, tradicional clube galês que passou a ser administrado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Ao longo dos episódios, a obra explora a relação entre o clube e a cidade, além dos desafios do dia a dia da luta por acessos e resultados. O sucesso da série ajudou a transformar o Wrexham em um fenômeno global.

Onde assistir: Disney+

Brasil 70 – A Saga do Tri (2026)

Série recria a seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970 - Divulgação / Alexandre Schneider / Netflix

Série recria a seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970 – Divulgação / Alexandre Schneider / Netflix

A minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri aborda a campanha da seleção brasileira rumo ao tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970. Com atores interpretando personagens como Pelé, Zagallo e João Saldanha, a produção recria jogos e bastidores de uma das equipes mais marcantes da história do esporte. Além do futebol, a obra também aborda o contexto político do Brasil durante o período da ditadura militar.

Onde assistir: Netflix

Baila, Vini (2025)

Baila, Vini (2025) - Netflix

Baila, Vini (2025) – Netflix

O documentário Baila, Vini acompanha uma temporada de Vinicius Júnior entre conquistas pelo Real Madrid e sua estabilização como um dos principais jogadores do futebol mundial. A produção mostra bastidores da carreira do atacante, além de momentos com familiares, companheiros e treinadores. A obra também aborda os episódios de racismo enfrentados pelo jogador na Espanha nos últimos anos.

Onde assistir: Netflix

Ronaldinho Gaúcho (2026)

Ronaldinho Gaúcho, série documental lançada em 2026 - Divulgação

A minissérie documental Ronaldinho Gaúcho tem como pano de fundo a carreira de um dos grandes craques da história. A produção passa pela revelação no Grêmio, pelo auge com a seleção brasileira e pelo período em que o camisa 10 brilhou pelo Barcelona. Com acesso ao ex-jogador e imagens de arquivo, a obra também aborda momentos fora dos gramados, com episódios que cercaram sua vida pessoal.

Onde assistir: Netflix

Take Us Home: Leeds United (2019)

Take Us Home - Leeds United, série que fez sucesso na Inglaterra - Divulgação

Take Us Home – Leeds United, série que fez sucesso na Inglaterra – Divulgação

A série Take Us Home: Leeds United aborda a tentativa de um dos clubes tradicionais da Inglaterra de retornar à Premier League após 16 anos. A produção acompanha o trabalho de Marcelo Bielsa durante a temporada 2018/19, marcada pela briga pelo acesso e por episódios como o chamado “Spygate”.

Onde assistir: Prime Video

The Figo Affair (2022)

O reforço Luís Figo, entre Florentino Pérez e a lenda Alfredo Di Stéfano, em julho de 2000 - EFE/JOSE HUESCA

O reforço Luís Figo, entre Florentino Pérez e a lenda Alfredo Di Stéfano, em julho de 2000 – EFE/JOSE HUESCA

O documentário The Figo Affair conta a história de uma das transferências mais polêmicas das últimas décadas. A produção aborda a saída de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid em 2000, negociação que marcou o início da era dos chamados “Galácticos”. Com entrevistas de dirigentes, jornalistas e personagens envolvidos no caso, a obra detalha os bastidores desse episódio.

Onde assistir: Netflix

Ted Lasso (2020)

O personagem Ted Lasso (Jason Sudeikis) ao lado de Pep Guardiola, técnico do City - Divulgação/AFC Richmond

O personagem Ted Lasso (Jason Sudeikis) ao lado de Pep Guardiola, técnico do City – Divulgação/AFC Richmond

Fenômeno de mídia desde seu lançamento, a série Ted Lasso tem como protagonista um treinador de futebol americano contratado para comandar um clube inglês, mesmo sem experiência no esporte. Ao longo das temporadas, a produção abrange temas como liderança, relacionamento entre jogadores e os desafios da rotina de uma equipe profissional. Após três anos, a obra ganhou uma quarta temporada, lançada em agosto de 2026.

Onde assistir: Apple TV+

All or Nothing: Tottenham Hotspur (2020)

All or Nothing: Tottenham Hotspur - Amazon Prime Video

All or Nothing: Tottenham Hotspur – Amazon Prime Video

A série All or Nothing: Tottenham Hotspur registra os bastidores da temporada 2019/20 do clube londrino. A obra acompanha a chegada de José Mourinho ao comando da equipe após a demissão de Mauricio Pochettino e mostra o impacto da mudança no elenco. A produção também aborda os desafios enfrentados pelo futebol inglês durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19.

Onde assistir: Prime Video

Goal! – The Dream Begins (2005)

Goal!, ilme que fez sucesso no início do século - Divulgação

Goal!, filme que fez sucesso no início do século – Divulgação

O filme Goal! – The Dream Begins conta a história de Santiago Muñez, jovem mexicano que recebe a oportunidade de realizar um teste no Newcastle United. A trama acompanha a tentativa do protagonista de construir uma carreira no futebol profissional em meio a dificuldades familiares e financeiras. Produzida com apoio da Fifa, a obra contou com participações de clubes, estádios e jogadores reais. O sucesso da obra deu origem a mais dois filmes.

Onde assistir: aluguel e compra digital