A Netflix lança nesta terça-feira, 11, a série documental Mourinho, produção de três episódios dedicada à trajetória de José Mourinho. Dono de passagens históricas por clubes como Porto, Chelsea e Inter de Milão, o treinador atualmente defende o Real Madrid em nova passagem.

A obra revisita sua carreira por meio de imagens de bastidores e depoimentos de nomes como Didier Drogba, Alex Ferguson, Zlatan Ibrahimovic e Iker Casillas. Conhecido pela personalidade forte, o “Special One” também relembra algumas de suas rivalidades mais famosas. Em um dos trechos divulgados, ironiza os períodos sabáticos adotados por técnicos como Pep Guardiola.

Com estreia global marcada para 11 de agosto, a série é mais uma aposta em filmes, séries e documentários sobre futebol. Assim, PLACAR selecionou as melhores produções que têm o esporte mais popular do planeta como um ponto de partida. Confira:

Diego Maradona (2019)

Dirigido por Asif Kapadia, o mesmo responsável pelos premiados documentários sobre Ayrton Senna e Amy Winehouse, Diego Maradona acompanha a trajetória do argentino a partir de sua transferência para o Napoli, em 1984. Com imagens de arquivo, muitas delas inéditas, a obra mostra a ascensão do camisa 10 ao posto de maior ídolo da história do clube italiano.

Onde assistir: Netflix

The Two Escobars (2010)

Produzido pela Espn na série 30 for 30, The Two Escobars conta a história de dois colombianos: o zagueiro Andrés Escobar e o narcotraficante Pablo Escobar. Ao misturar futebol, política, violência e crime organizado, o documentário explica como uma geração talentosa da Colômbia acabou tendo um assassinato como um de seus capítulos brutais.

Onde assistir: indisponível nos serviços de streaming no Brasil no momento.

Perfeito. Mantendo exatamente sua linguagem — curta, direta e sem floreios:

Sunderland ‘Til I Die (2018)

A série Sunderland ‘Til I Die acompanha os bastidores de uma das fases mais turbulentas da história do Sunderland. Tradicional clube inglês, a equipe viveu um mau momento dentro e fora dos campos, enquanto tentava retornar às principais divisões do país. A produção mostra como o futebol impacta o dia a dia de dirigentes, jogadores e principalmente torcedores.

Onde assistir: Netflix

Beckham (2023)

A série documental Beckham conta a carreira de David Beckham, um dos jogadores mais populares da história do futebol. A produção acompanha o ex-atleta desde os primeiros anos no Manchester United até a consolidação como astro global. Com imagens de arquivo e entrevistas de personagens importantes, a obra mostra os bastidores de uma das figuras mais influentes do esporte nas últimas décadas.

Onde assistir: Netflix

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