Há 10 anos, o Brasil estreou no futebol masculino dos Jogos Olímpicos Rio-2016. Ainda amargando a pecha de ainda não ter conquistado uma medalha de ouro, a seleção brasileira começou mal, empatando com a África do Sul, por 0 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O resultado ruim naquele 4 de agosto de 2016 fez com que a campanha começasse sob pressão, especialmente após novo empate. Na segunda rodada, o time que tinha Neymar como grande líder ficou em novo placar sem gols contra o Iraque, na capital federal. A vitória só viria na terceira rodada, quando a seleção comandanda por Rogério Micale goleou a Dinamarca por 4 a 0, na Fonte Nova, em Salvador.

Brasil x Alemanha, Rio-2016, Gabriel Jesus, Neymar, Gabigol - ALEJANDRO ERNESTO/EFE

Brasil x Alemanha, em Rio-2016, Gabriel Jesus, Neymar e Gabigol comemoram ouro – ALEJANDRO ERNESTO/EFE

Depois, o Brasil embalou, vencendo a Colômbia (2 a 0) e Honduras (4 a 0), nas quartas de finais e semifinais, respectivamente. Na final, a seleção encerrou a busca pelo ouro vencendo a Alemanha, nos pênaltis, após empate em 1 a 1, em grande atuação de Neymar, autor do gol no tempo regulamentar e da cobrança que encerrou a disputa de penalidades.

Dez anos depois, PLACAR onde estãos os medalhistas de ouro pelo Brasil na Olimpíada Rio-2016.

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Onde estão os medalhistas de ouro da Olimpíada do Rio

  • Weverton – Grêmio
  • Uilson – se aposentou em 2020, pelo Coimbra-MG
  • Zeca – Athletic-MG
  • Rodrigo Caio – se aposentou pelo Grêmio, em 2024. Hoje é ex-auxiliar do Flamengo.
  • Marquinh0s – PSG
  • Douglas Santos – Zenit
  • William – Cruzeiro
  • Luan Garcia – Toluca-MEX
  • Renato Augusto – se aposentou pelo Fluminense, em 2025. Hoje é comentarista.
  • Walace – Vitória
  • Thiago Maia – Internacional
  • Rafinha Alcântara – se aposentou sem clube, em 2025.
  • Rodrigo Dourado – América-MEX
  • Felipe Anderson – Palmeiras
  • Luan – está sem clube. Não atua desde março de 2024.
  • Neymar – Santos
  • Gabriel Jesus – Arsenal
  • Gabriel Barbosa – Santos
  • Rogério Micale – segue como treinador, atualmente no Londrina