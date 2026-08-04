Há 10 anos, o Brasil estreou no futebol masculino dos Jogos Olímpicos Rio-2016. Ainda amargando a pecha de ainda não ter conquistado uma medalha de ouro, a seleção brasileira começou mal, empatando com a África do Sul, por 0 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
O resultado ruim naquele 4 de agosto de 2016 fez com que a campanha começasse sob pressão, especialmente após novo empate. Na segunda rodada, o time que tinha Neymar como grande líder ficou em novo placar sem gols contra o Iraque, na capital federal. A vitória só viria na terceira rodada, quando a seleção comandanda por Rogério Micale goleou a Dinamarca por 4 a 0, na Fonte Nova, em Salvador.
Depois, o Brasil embalou, vencendo a Colômbia (2 a 0) e Honduras (4 a 0), nas quartas de finais e semifinais, respectivamente. Na final, a seleção encerrou a busca pelo ouro vencendo a Alemanha, nos pênaltis, após empate em 1 a 1, em grande atuação de Neymar, autor do gol no tempo regulamentar e da cobrança que encerrou a disputa de penalidades.
Dez anos depois, PLACAR onde estãos os medalhistas de ouro pelo Brasil na Olimpíada Rio-2016.
Onde estão os medalhistas de ouro da Olimpíada do Rio
- Weverton – Grêmio
- Uilson – se aposentou em 2020, pelo Coimbra-MG
- Zeca – Athletic-MG
- Rodrigo Caio – se aposentou pelo Grêmio, em 2024. Hoje é ex-auxiliar do Flamengo.
- Marquinh0s – PSG
- Douglas Santos – Zenit
- William – Cruzeiro
- Luan Garcia – Toluca-MEX
- Renato Augusto – se aposentou pelo Fluminense, em 2025. Hoje é comentarista.
- Walace – Vitória
- Thiago Maia – Internacional
- Rafinha Alcântara – se aposentou sem clube, em 2025.
- Rodrigo Dourado – América-MEX
- Felipe Anderson – Palmeiras
- Luan – está sem clube. Não atua desde março de 2024.
- Neymar – Santos
- Gabriel Jesus – Arsenal
- Gabriel Barbosa – Santos
- Rogério Micale – segue como treinador, atualmente no Londrina