Paulinho será novamente desfalque do Palmeiras. O atacante sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, confirmada por exames na Academia de Futebol.

O camisa 10 sentiu dores no treino que antecedeu a vitória sobre o Fortaleza por 3 a 0, no último domingo, 2, pela Copa do Brasil, no Nubank Parque. O atacante, que já havia desfalcado o Verdão diante do Vitória, pelo Brasileirão, ficou no banco de reservas contra o Fortaleza.

Os números de Paulinho

Sem previsão de retorno, Paulinho sai do ról de opções de Abel Ferreira mais uma vez. O jogador já soma 87 partidas como um desfalque do Palmeiras. O número equivale a 77,7% dos jogos disputados (112) pela equipe desde que foi contratado, entre o fim de 2024 e o início de 2025.

O atacante fez apenas 25 jogos com a camisa palestrina, somando cinco gols e duas assistências. De acordo com números do Sofascore, foram 614 minutos somados. Isso equivale a cerca de média de 24, 5 minutos por partida. O número também representa cerca de 6,8 partidas de 90 minutos completas.

Em termos de dias, a conta dos desfalques de Paulinho também chama a atenção. O jogador contratado junto ao Atlético Mineiro por 18 milhões de euros (cerca de 115 milhões de reais na época) esteve disponível em 170 dias. Por outro lado, ficou de fora em 409 dias.

As lesões de Paulinho e a contradição de Leila

Semanas antes da contratação de Paulinho pelo Palmeiras, a presidente Leila Pereira cutucou outros clubes ao descartar o nome de Neymar, à época de saída do Al-Hilal. “O Palmeiras não é departamento médico. Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente.”

Paulinho, quando Leila concedeu essa declaração, já havia feito praticamente toda a temporada de 2024 pelo Atlético Mineiro sentindo uma fissura óssea na tíbia da perna direita. O jogador passou por uma cirurgia para a correção do problema em dezembro daquele ano e voltou a campo apenas após o primeiro trimestre de 2025.

A lesão, no entanto, voltou a incomodar e Paulinho passou por nova cirurgia em julho de 2025. O procedimento foi uma fixação do osso a partir de implante e tirou o atleta de campo até maio de 2026. Recentemente, sentiu uma entorse no tornozelo. Agora, teve lesão muscular constatada.

Paulinho tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2029.