Sport Club Corinthians Paulista. Timão. Time do Povo. Alvinegro do Parque São Jorge. Um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o Corinthians completa nesta terça-feira, 1º, 116 anos de história.

Fundado por um grupo de operários à luz de um lampião, às 20h30 do dia de 1º de setembro de 2010, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, o clube nasceu com o nome inspirado na equipe inglesa Corinthian FC.

Nove dias após a fundação, o Corinthians disputou o seu primeiro jogo oficial, contra o União da Lapa, e foi derrotado por 1 a 0.

Em 1914, o primeiro título: com dez vitórias em dez jogos disputados, o Timão marcou 37 gols e venceu o Paulistão de 1914 com uma rodada de antecedência, goleando o Campos Elíseos por 4 a 0.

As principais conquistas do clube incluem dois Mundiais (2000 e 2012), uma Libertadores (2012), sete Campeonatos Brasileiros (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017), quatro Copas do Brasil (1995, 2002, 2009 e 2025), duas Supercopas do Brasil (1991 e 2026), 31 Campeonatos Paulistas (1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929 e 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982 e 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025), além de cinco Torneios Rio-São Paulo (1950, 1953, 1954, 1966 e 2002).

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