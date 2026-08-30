Em um duelo de muita transpiração e momentos de tensão, Mirassol e Palmeiras empataram em 1 a 1 na noite deste domingo, 30, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. A partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um segundo tempo eletrizante, com direito a gol anulado, pênalti revertido pelo VAR e expulsão nos acréscimos. Com o resultado, a equipe alviverde assegura a liderança da competição por mais uma rodada, garantindo que não será ultrapassada mesmo em caso de vitória dos rivais diretos no meio da semana.

Primeiro tempo truncado e de poucas chances

O forte calor de 32°C no interior paulista parece ter ditado o ritmo da etapa inicial. Com as duas equipes se estudando muito entre as intermediárias, os goleiros Carlos Miguel e Walter foram pouco exigidos durante boa parte dos primeiros 45 minutos.

O Palmeiras tentou assustar aos 11 minutos, quando Flaco López finalizou de canhota após cruzamento de Arthur, mas parou em boa defesa do arqueiro adversário. O Mirassol, bem postado defensivamente, cresceu na reta final após a parada para hidratação, ameaçando em jogadas de bola aérea com João Victor, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Susto dos donos da casa e reação alviverde

O cenário mudou drasticamente logo no retorno dos vestiários. Aos 5 minutos, Eduardo aproveitou cruzamento na marca do pênalti e testou firme, sem chances para Carlos Miguel, abrindo o placar para o Leão e incendiando a torcida local. O Mirassol quase ampliou na sequência com Bruno Santos, mas o lance foi invalidado por impedimento após checagem do sistema semiautomático.

Atrás no marcador e apresentando um futebol sonolento, o Palmeiras se lançou ao ataque e deixou espaços perigosos. Aos 21, Carlos Miguel salvou o time visitante ao defender com as pernas uma finalização à queima-roupa de Gustavo Silva. A insistência palmeirense na base do abafa deu resultado aos 29 minutos: Giay cruzou da direita, Gustavo Gómez ajeitou de cabeça e Maurício fuzilou de canhota para decretar o empate.

VAR entra em ação e define o roteiro final

A reta final do confronto foi marcada por muita polêmica e nervosismo. Aos 35 minutos, o árbitro João Vitor Gobi assinalou pênalti para o Mirassol após Fernandinho cair em disputa de velocidade com Giay. No entanto, após ser chamado pelo VAR e revisar o lance no monitor, a penalidade foi anulada, gerando alívio no banco palmeirense.

Nos longos acréscimos, o Palmeiras ainda tentou a virada em cabeçada de Gómez defendida por Walter, mas acabou terminando a partida com um homem a menos após Arthur receber o segundo cartão amarelo e ser expulso por barrar um contra-ataque.

Agora, o Palmeiras vira a chave para a Copa do Brasil, onde visita o Santos no meio da semana, enquanto o Mirassol recebe o Flamengo em jogo atrasado do Brasileirão.