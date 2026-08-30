O Grêmio conquistou uma vitória fundamental na luta contra o rebaixamento ao bater a Chapecoense por 3 a 1, na noite deste domingo, 30, na Arena do Grêmio. Em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A, o Tricolor gaúcho precisou mostrar poder de reação após sair atrás no placar contra a lanterna do campeonato. Com uma virada relâmpago e uma atuação inspirada do goleiro Weverton, a equipe da casa garantiu três pontos vitais para respirar na tabela.
Susto inicial e resposta imediata
Pressionado pela necessidade de vencer para se afastar do Z-4, o Grêmio viu o roteiro ganhar contornos dramáticos aos 16 minutos. Após um erro na saída de bola, Heitor roubou no meio-campo e acionou Giovanni Augusto, que cruzou na medida para Garcez abrir o placar para os visitantes. No entanto, a apreensão na arquibancada durou pouquíssimo. Apenas dois minutos depois, após cobrança de escanteio, Enamorado pegou a sobra, soltou a bomba e contou com um desvio para empatar o jogo.
O ímpeto gremista não parou por aí. Aos 27 minutos, a bola parada voltou a castigar a defesa catarinense. Em novo escanteio, a bola sobrou na entrada da área para Pavon, que ajeitou e bateu colocado, marcando um golaço para decretar a virada ainda na primeira etapa.
A muralha chamada Weverton
Apesar da desvantagem, a Chapecoense não se entregou e criou chances claras para estragar a festa local. Foi então que brilhou a estrela de Weverton. O goleiro gremista operou verdadeiros milagres, parando finalizações perigosas de Tulio Eduardo em pelo menos três oportunidades cruciais entre o primeiro e o segundo tempo. Quando o arqueiro não alcançou, a defesa salvou, como no lance em que Wallace se atirou na bola para evitar o gol de Marcinho aos 27 da etapa final.
Bola parada define o alívio
Antes mesmo da pressão final dos visitantes, o Grêmio já havia construído a margem de segurança necessária. Aos 10 minutos do segundo tempo, a precisão de Pavon apareceu novamente. O atacante cobrou escanteio na primeira trave e o zagueiro Gustavo Martins subiu mais que a marcação para testar firme, ampliando o marcador para 3 a 1.
Com a vantagem confortável, a equipe comandada por Luís Castro recuou suas linhas e passou a administrar o resultado, apostando nos contra-ataques. O apito final confirmou o triunfo que afasta o Grêmio da zona de rebaixamento, ganhando fôlego extra na competição. Já a Chapecoense, estacionada nos 14 pontos, vê o sonho de permanência na elite nacional ficar cada vez mais distante.