Neste domingo, 30, a Série D do Brasileirão 2026 apresentou os dois finalistas do torneio. Do duelo Gama x ASA, avançou o time alagoano. Já no confronto ABC x Uberlândia, o time mineiro foi quem levou a melhor.

Tanto o ASA quanto o Uberlândia asseguraram vaga na decisão longe de casa. Após vencer a primeira partida por 2 a 0, a equipe de Arapiraca fez o que pôde para manter o 0 a 0 no Bezerrão (DF). O Verdão da Mogiana, por sua vez, garantiu o 1 a 1 no placar, depois de ter ganhado o jogo de ida pelo placar mínimo.

Campanha do ASA

Nos 20 jogos até aqui, o clube alagoano soma 38 pontos em 20 jogos. Foram 10 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, com 28 gols a favor e 11 contra.

A grande guinada do time comandado pelo técnico Itamar Schülle ocorreu nas fases eliminatórias. O ASA passou por Sergipe, Ivinhema, Cianorte, Goiatuba e, agora, Gama, de forma invicta.

Campanha do Uberlândia

Enquanto isso, o Uberlândia também conquistou 38 pontos, mas com 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Possui 25 gols a favor e 12 contra.

Assim como o rival da finalíssima, os mineiros cresceram na fase mata-mata, onde a fama de visitantes indigesto do campeonato só aumentou. Fora de casa, a equipe comandada por “Mister Zidanilo” detém aproveitamento superior a 70%

Final da Série D

A CBF ainda não anunciou as datas, horários e demais detalhes dos jogos de ida e volta da grande final.

No entanto, por ter melhor campanha geral acumulada na competição, o Uberlândia recebe o ASA em casa na segunda partida da decisão.

Playoffs da Série D

Além da luta pelo título, quarta divisão nacional ainda tem duas vagas para a Série C de 2027 em jogo.

Na quarta-feira, 2, o Goiatuba recebe o São José-RS no Divinão (GO) após as equipes empatarem em 0 a 0, em Porto Alegre. Em caso de nova igualdade, avançam os donos da casa.

Já na quinta-feira, 3, CSA e Nacional-AM jogam a volta do duelo no Rei Pelé, em Maceió. No primeiro encontro, melhor para os amazonenses, vitória por 3 a 1. Em caso de igualdade de resultado, a vaga fica com os alagoanos, que possuem melhor campanha.