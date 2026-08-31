Em um duelo eletrizante na noite deste domingo, 30, o Bahia venceu o Internacional por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor baiano precisou mostrar poder de reação após sair atrás no placar, construindo a virada ainda no primeiro tempo. O resultado consolida os donos da casa na parte de cima da tabela, enquanto o Colorado segue amargando a zona de rebaixamento.

Susto inicial e resposta avassaladora

O jogo começou tenso para a torcida baiana. Aos 15 minutos, Alan Patrick invadiu a área e, contando com um desvio na marcação, encobriu o goleiro Ronaldo para abrir o placar para o Internacional. No entanto, a desvantagem não abalou o Bahia. Aos 22 minutos, Acevedo cruzou e Erick Pulga, de primeira, marcou um golaço para empatar.

O ímpeto tricolor continuou e, aos 41, Pulga apareceu novamente: o atacante arriscou de fora da área, a bola desviou em Bernabei e morreu no fundo das redes, decretando a virada. Antes mesmo do intervalo, aos 48, Erick aproveitou o rebote de Matheus Cunha após chute de Kike Olivera e ampliou a vantagem para 3 a 1.

Pressão colorada e tensão até o fim

Na volta para a segunda etapa, o Internacional mostrou que venderia caro a derrota. Logo aos seis minutos, Alan Patrick fez excelente jogada individual e serviu Vitinho, que diminuiu o prejuízo. O gol incendiou a partida e, no minuto seguinte, o próprio Vitinho teve a chance do empate ao receber livre na área, mas finalizou para fora.

O técnico Rogério Ceni promoveu alterações para segurar o ímpeto gaúcho, mas o Colorado seguiu pressionando. Nos acréscimos, aos 48 minutos, a apreensão tomou conta da Fonte Nova quando Juninho apareceu livre na segunda trave, mas o jogador do Inter finalizou torto, desperdiçando a última grande chance do jogo.

Com o triunfo, o Bahia chega ao G5 do Brasileirão e ganha ainda mais moral para a sequência da competição. Na próxima rodada, o Esquadrão visita o RB Bragantino. Já o Internacional, que segue estacionado na 18ª posição, buscará a reabilitação em casa diante do Santos.