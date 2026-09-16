O São Paulo está eliminado da Copa Sul-Americana de 2026. Após ser derrotado pelo Boca Juniors na ida, em La Bombonera, por 1 a 0, o Tricolor não fez valer positivamente o fator casa e perdeu novamente, pelo mesmo placar. Assim, dá adeus à competição na fase de quartas de final.

Diante de 55.724 torcedores, que encheram o estádio mesmo na noite fria e chuvosa da capital paulista, o time não afasta um fantasma que já vive há 14 anos. Desde que venceu a Sul-Americana de 2012 contra o Tigre, da Argentina, em jogo de volta encerrado no intervalo, após a equipe argentina se negar a disputar o segundo tempo, o Tricolor acumula traumas no torneio.

Em oito edições disputadas entre 2013 e 2026, o São Paulo encerrou sua campanha em pleno Morumbi em cinco. Foram duas eliminações jogando como visitante, mas em todas o Tricolor foi derrotado na ida, em casa. Em 2022, a equipe paulista não foi eliminada e chegou até a final, ficando com o vice-campeonato, em Córdoba (campo neutro), contra o Independiente Del Valle.

As quedas no Morumbi

Apesar de não ter sido de fato eliminado em 2013 jogando em casa, o então atual campeão da Sula começou a eliminatória de semifinal como mandante. O São Paulo perdeu a ida por 3 a 1 no Morumbi e não conseguiu reverter na volta, no Moisés Lucarelli, em partida que terminou empatada em 1 a 1.

No ano seguinte, também nas semis, o fantasma passou a dar as caras, na eliminação nos pênaltis diante do Atlético Nacional, após empate vitória por 1 a 0. Porém, na ida, em Medellín, o Tricolor foi derrotado pelo mesmo placar.

Três anos depois, decidir em casa também não evitou a queda contra o Defensa y Justicia, ainda na primeira fase. O empate por 1 a 1 acabou negativo para o Tricolor, tendo em vista que o primeiro jogo, na Argentina, acabou em 0 a 0. À época a regra do gol qualificado para os visitantes ainda era válida.

Em 2018, a queda foi sacramentada no Estádio General Estanislao López, em Santa Fé, contra o Colón, na disputa de penalidades. Naquele dia, o São Paulo até venceu por 1 a 0, mas a partida foi decidia em cobranças em razão da derrota por um gol, em casa, na ida.

Em 2020, a regra do gol qualificado para o visitante voltou a prevalecer. Após perder o primeiro jogo por 3 a 2 para o Lanús, na Argentina, a vitória por 4 a 3 na volta não evitou que o estádio são-paulino fosse o palco de mais uma eliminação.

Na última eliminação em casa pela Sul-Americana, o desfecho deu início a uma sequência que se estendeu até para outras competições. Pelas quartas de final da edição de 2023, o Tricolor até venceu a LDU por 1 a 0, mas precisou decidir nas penalidades pela derrota por 2 a 1 na ida. Nos pênaltis, o time equatoriano venceu por 5 a 4, com James Rodríguez desperdiçando sua cobrança.

Nos anos seguintes, o São Paulo disputou a Copa Libertadores, mas teve que conviver com quedas em casa da mesma forma. Em 2024, foi eliminado pelo Botafogo, enquanto em 2025 voltou a cair diante da LDU. Em 2026, o algoz da vez foi o Boca Juniors.

Eliminações do São Paulo na Sul-Americana após 2012

2013 – eliminado da Sul-Americana no Moisés Lucarelli, pela Ponte Preta

2014 – eliminado da Sul-Americana no Morumbi, pelo Atlético Nacional

2017 – eliminado da Sul-Americana no Morumbi, pelo Defensa y Justicia

2018 – eliminado da Sul-Americana no Estanislao López, pelo Colón

2020 – eliminado da Sul-Americana no Morumbi, pelo Lanús

2023 – eliminado da Sul-Americana no Morumbi, pela LDU

2026 – eliminado da Sul-Americana no Morumbi, pelo Boca Juniors