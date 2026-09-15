Após perder na Argentina por 1 a 0, o São Paulo precisa de uma vitória contra o Boca Júniors no Morumbis, na noite desta terça-feira, 15. A partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana começa às 21h30 (de Brasília).

O cenário adverso para o confronto relembra o último encontro entre os dois gigantes sul-americanos. Em 2007, após perder a ida na Bombonera, o Tricolor também precisou reverter um resultado contra o Boca em seu estádio – e saiu classificado.

Como foi o São Paulo x Boca em 2007

Naquela ocasião, as equipes também se enfrentavam na Sula, mas na fase das oitavas de final. Assim como neste ano, a partida de ida foi disputada em la Bobonera e o São Paulo saiu derrotado. Martín Palermo marcou duas vezes, aos 27 e 82 minutos, para dar a vitória aos Xeneizes. Borges diminuiu o placar aos 90 – o que seria fundamental para a equipe brasileira na volta.

No Brasil, mais de 46 mil torcedores são-paulinos foram ao Morumbis acreditando na virada da equipe. O técnico Muricy Ramalho mandou a campo: Rogério Ceni; Alex Silva, Breno e Miranda; Souza, Richarlyson, Hernanes, Leandro e Jorge Wagner; Dagoberto e Borges.

No primeiro tempo da partida, o São Paulo pouco deu trabalho para o goleiro Caranta. Foi o Boca Júnior que chegou mais perto de abrir o placar, após uma falha de Souza no primeiro minuto de jogo. Por toda a primeira etapa, o time argentino cadenciou e catimbou o jogo, o que irritou o capitão Rogério Ceni.

“Os caras vieram aqui para passear. A gente sabe da catimba argentina, mas o árbitro não pode ser conivente com isso”, reclamou o goleiro tricolor, que ao final do primeiro tempo foi conversar com o árbitro chileno Carlos Chandía.

Carregando imagem 8 fotos 01 / 08 São Paulo e Boca se enfretaram pela última vez em 2007 - Renato Pizzutto/PLACAR

Para a segunda etapa, Muricy fez uma mudança no ataque: saiu Borges para a entrada de Aloísio Chulapa. A alteração surtiu efeito rapidamente, e Aloísio recebeu passe de Dagoberto, brigou com a zaga do Boca e marcou aos 8 minutos.

Como prevalecia o critério do gol fora de casa, o Tricolor estava se classificando graças ao tento marcado por Borges na Bombonera. O Boca pressionou, mas não conseguiu empatar a partida. Com isso, o São Paulo avançou às quartas de final da Sula.

A equipe brasileira seria eliminada na fase seguinte da competição, após ser derrotado duas vezes pelo Millionarios (1 a 0 em casa, 2 a 0 fora), da Colômbia. Mesmo com a queda no torneio continental, a torcida são-paulina celebrou a conquista do bicampeonato do Brasileirão, no fim do ano.