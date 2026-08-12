Na noite desta terça-feira (11), o São Paulo superou a má fase e os efeitos da altitude para arrancar um empate por 1 a 1 contra o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026, o Tricolor abriu o placar com Arboleda, mas viu os donos da casa igualarem com um golaço de Melgar. O resultado deixa o confronto totalmente aberto para a partida de volta, no Brasil.

Vantagem tricolor no primeiro tempo

Mesmo vindo de um jejum de vitórias e com desfalques importantes, o São Paulo adotou uma postura inteligente na etapa inicial. A equipe comandada por Dorival Júnior soube esfriar o ímpeto boliviano e, aos 22 minutos, encontrou o caminho do gol. Após cobrança de escanteio pela direita, o zagueiro Arboleda subiu mais que a defesa adversária e testou firme para abrir a contagem. O Bolívar, surpreendido, tentou pressionar, mas esbarrou em um sistema defensivo bem postado que garantiu a vantagem parcial até o intervalo.

Pressão boliviana e o brilho de Melgar

No segundo tempo, o cenário mudou. Precisando buscar o resultado diante de sua torcida, o Bolívar se lançou ao ataque e encurralou o time brasileiro. O goleiro Rafael começou a se destacar, operando um verdadeiro milagre aos 15 minutos em chute colocado de Robson Matheus. No entanto, a insistência dos mandantes foi recompensada aos 20 minutos. Melgar acertou uma bomba de fora da área; a bola tocou na trave esquerda de Rafael antes de estufar as redes, decretando o empate.

Sobrevivência nos minutos finais

Após o gol de empate, o clima esquentou, resultando na expulsão do preparador físico são-paulino por reclamação. O cansaço bateu forte na equipe visitante, que recuou suas linhas e passou a jogar exclusivamente para segurar a igualdade. Nos acréscimos, o coração do torcedor tricolor quase parou quando Melgar, novamente de longe, carimbou o travessão. Apesar do sufoco, o São Paulo resistiu e garantiu o 1 a 1. Com o placar, quem vencer o jogo de volta no Brasil avança para a próxima fase do torneio continental.