Com o fim dos playoffs nesta quinta-feira, 30, os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana foram definidos. As partidas da próxima fase acontecem na semana dos dias 12 e 19 de agosto, com datas e horários a serem escolhidos pela Conmebol.
Nos playoffs, Santos, Vasco e RB Bragantino garantiram suas vagas nas oitavas, enquanto o Grêmio foi eliminado contra o Bolívar. O Peixe avançou diante do Universidad Central, da Venezuela. Já o Cruzmaltino superou o Independiente Medellín, da Colômbia. O Massa Bruta, por sua vez, venceu o Sporting Cristal, do Peru.
Com isso, os clubes se juntam ao São Paulo, Botafogo e Atlético-MG. O Galo, inclusive, enfrenta o RB Bragantino, protagonizando um duelo brasileiro nas oitavas de final da Sula.
Oitavas de final da Sul-Americana
- Boca Juniors (ARG) x Deportivo Recoleta (PAR)
- Bolívar (BOL) x São Paulo
- Santa Fé (COL) x River Plate (ARG)
- Vasco x Olimpia (PAR)
- RB Bragantino x Atlético-MG
- Santos x Macará (EQU)
- Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)
- Cienciano (PER) x Botafogo