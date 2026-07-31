Com o fim dos playoffs nesta quinta-feira, 30, os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana foram definidos. As partidas da próxima fase acontecem na semana dos dias 12 e 19 de agosto, com datas e horários a serem escolhidos pela Conmebol.

Nos playoffs, Santos, Vasco e RB Bragantino garantiram suas vagas nas oitavas, enquanto o Grêmio foi eliminado contra o Bolívar. O Peixe avançou diante do Universidad Central, da Venezuela. Já o Cruzmaltino superou o Independiente Medellín, da Colômbia. O Massa Bruta, por sua vez, venceu o Sporting Cristal, do Peru.

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Com isso, os clubes se juntam ao São Paulo, Botafogo e Atlético-MG. O Galo, inclusive, enfrenta o RB Bragantino, protagonizando um duelo brasileiro nas oitavas de final da Sula.

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Oitavas de final da Sul-Americana

  • Boca Juniors (ARG) x Deportivo Recoleta (PAR)
  • Bolívar (BOL) x São Paulo
  • Santa Fé (COL) x River Plate (ARG)
  • Vasco x Olimpia (PAR)
  • RB Bragantino x Atlético-MG
  • Santos x Macará (EQU)
  • Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)
  • Cienciano (PER) x Botafogo
Chaveamento da Sul-Americana - Reprodução/@SudamericanaBR

Chaveamento da Sul-Americana – Reprodução/@SudamericanaBR