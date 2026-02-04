A bola vai rolar nesta quarta-feira, 4, em diferentes cantos do mundo. A começar pelo Brasileirão, que tem sequência com o início da sua 2ª rodada, com destaque para Flamengo x Internacional e o clássico paulista entre Santos x São Paulo. Na Europa, a programação inclui jogos decisivos da Copa da Alemanha, da França, da Itália e da Inglaterra, além da Copa do Rei, na Espanha.
A abertura da rodada começa justamente com Flamengo x Internacional, com as duas equipes tentando se recuperar de uma estreia que não agradou tanto os torcedores. O Rubro-Negro ainda vai a campo com o título da Supercopa do Brasil engasgado, após perder a decisão para o Corinthians.
Às 20h (de Brasília), Santos x São Paulo voltam a se encontrar neste início de temporada, mas desta vez pelo Brasileirão. As duas equipes não vivem um momento, mas o Tricolor levou a melhor da última vez. A partida entre Palmeiras x Vitória fecha os jogos do campeonato nesta quarta, às 21h30.
Na Europa, pela Copa da Inglaterra, Newcastle e Manchester City disputam a semifinal do torneio. O time de Pep Guardiola tem a vantagem de dois gols para avançar até a final, com o Arsenal expectador já confirmado.
Os jogos desta quarta, 4, pelo mundo e onde assistir
DFB Pokal (Alemanha)
16h45 – Holstein Kiel x Stuttgart – Disney+
Copa da França
16h30 – Lyon x Laval – Sportynet (TV e Youtube)
16h30 – Nice x Montpellier – Sportynet (Youtube)
16h30 – Lorient x Paris – Sportynet (Youtube)
16h30 – Toulouse x Amiens – Sportynet (Youtube)
17h00 – Troyes x Lens – Sportynet (Youtube)
Copa da Itália
17h00 – Inter de Milão x Torino – Sportynet (Youtube)
EFL Cup (Inglaterra)
17h00 – Manchester City x Newcastle – ESPN e Disney+
Copa do Rei (Espanha)
17h00 – Valencia x Athletic – X Sports e Disney+
17h00 – Deportivo Alavés x Real Sociedad – ESPN 4 e Disney+
Copa da Argentina
19h00 – Talleres x Argentino de Merlo – X Sports
Copa Libertadores (Fase Preliminar)
21h30 – 2 de Mayo x Alianza Lima – ESPN e Disney+
Brasileirão Série A
19h00 – Flamengo x Internacional – Premiere
19h00 – Bragantino x Atlético Mineiro – Premiere
20h00 – Santos x São Paulo – Premiere
20h00 – Remo x Mirassol – Premiere
21h30 – Grêmio x Botafogo – TV Globo e Premiere
21h30 – Palmeiras x Vitória – TV Globo, Ge TV e Premiere