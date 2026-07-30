O Grêmio recebe o Bolívar nesta quinta-feira, 30, em um confronto decisivo pela Copa Sul-Americana. A partida, válida pelo jogo de volta dos playoffs para as oitavas de final do torneio, terá início às 19h (de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão exclusiva e cenário da classificação

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo e com exclusividade pelo serviço de streaming Paramount+. A equipe gaúcha entra em campo com a necessidade de reverter a desvantagem sofrida no jogo de ida, quando foi derrotada por 3 a 2 pelo Bolívar em La Paz.

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Para garantir a classificação direta às oitavas de final, o Grêmio precisa vencer por uma diferença de dois ou mais gols. Caso consiga uma vitória por apenas um gol, a decisão da vaga será definida nas cobranças de pênaltis. O Bolívar, por sua vez, avança com um empate.

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Prováveis escalações para o duelo

Grêmio (técnico: Luís Castro) – Weverton, Pavon, Gustavo Martins (Luís Eduardo), Wagner Leonardo e Marlon (Pedro Gabriel); Noriega, Villasanti e Nardoni; Tetê, Braithwaite e Amuzu

Bolívar (técnico: Alejandro Restrepo) – Lampe, Jesús Sagredo, Santiago Echeverría, Xavier Arreaga e José Sagredo; Leonel Justiniano, Ervin Vaca e Robson Matheus; Dorny Romero, Dayron Asprilla e Patricio Rodríguez

Fonte: ge

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