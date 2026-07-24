O Bolívar largou na frente nos playoffs da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (23), a equipe boliviana venceu o Grêmio por 3 a 2 no estádio Hernando Siles, em La Paz. Em um confronto marcado por um primeiro tempo frenético e defesas cruciais na etapa final, os donos da casa garantiram a vantagem mínima para o duelo de volta.

Início avassalador e chuva de gols

A partida começou em ritmo eletrizante. Logo no primeiro minuto de jogo, Pato Rodríguez cruzou na medida para Cauteruccio abrir o placar de cabeça. O Tricolor gaúcho não se intimidou com a altitude e buscou o empate aos 15 minutos, quando Villasanti aproveitou uma falha de corte de Ervin Vaca e finalizou de canhota. A igualdade, no entanto, durou pouco. Aos 17, Robson Matheus recolocou os bolivianos em vantagem após cruzamento de José Sagredo. Mostrando resiliência, o Grêmio voltou a empatar aos 22 minutos com Tetê, que pegou a sobra na entrada da área e contou com um desvio para vencer o goleiro Lampe. Antes do intervalo, Pavón ainda carimbou o travessão, quase virando o jogo para os visitantes.

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Gol decisivo e milagres para manter a esperança

Na volta para a segunda etapa, o Bolívar intensificou a pressão. Após ter um gol anulado por impedimento aos 10 minutos, a equipe da casa chegou ao terceiro gol aos 12: Sagredo cruzou da direita e Asprilla, livre na segunda trave, empurrou para as redes. A partir daí, o jogo ganhou contornos dramáticos, com o time boliviano desperdiçando chances claras de ampliar. Foi então que brilhou a estrela do goleiro Weverton. O arqueiro gremista fez intervenções vitais para evitar um prejuízo maior. O ápice da tensão ocorreu aos 49 minutos da etapa final, em um lance bizarro: Wagner Leonardo chutou a bola contra o atacante Romero, ela explodiu na trave e, no rebote, Weverton operou dois verdadeiros milagres consecutivos para salvar o Grêmio. Com o resultado de 3 a 2, a decisão da vaga fica totalmente aberta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), em Porto Alegre, onde o Grêmio precisará reverter a desvantagem para seguir vivo na competição continental.

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