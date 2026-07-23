Juan Quintero, ídolo e jogador do River Plate, criticou sua relação com Eduardo Coudet, técnico do clube. Em entrevista à ESPN, o meia afirmou que não é “prioridade” para o treinador, tendo perdido espaço desde a chegada do comandante.

“Todos sabem que com o Chacho (Coudet) eu não tive tempo de jogo consistente e, na final (do Apertura), joguei apenas cinco minutos. Como treinador, respeito as decisões dele e jamais seria desrespeitoso, independentemente do que tenha sido dito. Não sou prioridade para ele, então não sei por que se fala em voltar ou não. Como pessoa, tenho a melhor relação com ele, mas temos visões diferentes sobre futebol”, disse, conforme registrado pelo ge.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Diante das divergências, Quintero ainda não se reapresentou ao clube após a Copa do Mundo. Segundo Coudet, o meia se apresentaria ao River nesta quinta-feira, 23. O jogador, no entanto, nega a informação.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

“O treinador disse uma coisa, mas eu já havia conversado com o presidente antes da Copa do Mundo. Não falei com o treinador desde que saí. Se ele disse isso, é porque não estava ciente da situação. Me deram alguns dias extras de férias devido a circunstâncias pessoais que todos conhecem, e por isso, estou aguardando a melhor decisão com as pessoas que me representam, tanto para o clube quanto para mim”, comentou à ESPN, conforme registrado pelo ge.

Pelo River Plate, Quintero marcou o gol da virada na final da Libertadores de 2018, vencida pelos Millonarios por 3 a 1 diante do Boca Juniors. O meia também conquistou uma Copa da Argentina (2018/19) e uma Supercopa Argentina (2017/18). Em 177 jogos pelo clube, o jogador soma 24 gols e 22 assistências.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google