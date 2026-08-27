Mesmo com contratações estreladas e caras, o River Plate foi eliminado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na noite da última quarta-feira, 26. A equipe argentina foi derrotada pelo Independiente Santa Fe, da Colômbia, nos pênaltis (8 a 7), no Monumental de Nuñez.

Considerado um dos grandes favoritos para vencer o torneio, a eliminação do River também chama atenção pelo alto valor gasto na última janela de transferências. Segundo dados do Transfermakt, a equipe comandada por Eduardo Coudet gastou aproximadamente R$ 314 milhões, somente no meio do ano.

Apenas na contratação de Thiago Almada, que também foi alvo do Flamengo na janela, os Millionarios gastaram 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) no ex-Atlético de Madrid. Outros destaques que chegaram ao Monumental de Nuñez, foram: Ángel Correa (aproximadamente R$ 80 milhões), Rafael Borré (R$ 13 milhões) e Nicolás Otamendi, que chegou de graça após o fim de seu contrato no Benfica.

Transferências do River Plate na janela

Thiago Almada (Atlético de Madrid) – R$ 120,11 milhões

(Atlético de Madrid) – Ángel Correa (Tigres UANL) – R$ 79,27 milhões

(Tigres UANL) – Mauro Arambarri (Getafe) – R$ 36,63 milhões

(Getafe) – Tobías Andrada (Vélez Sarsfield) – R$ 31,23 milhões

(Vélez Sarsfield) – Francis Ortega (Olympiacos) – R$ 30,03 milhões

(Olympiacos) – Rafael Santos Borré (Internacional) – R$ 13,21 milhões

(Internacional) – Lucas Beltrán (Fiorentina) – R$ 2,58 milhões

(Fiorentina) – Giovanni González (Krasnodar) – R$ 1,80 milhão

(Krasnodar) – Nicolás Otamendi (Benfica) – custo zero

O que acontece com o River?

A péssima fase do River não é de agora. Desde que voltou da pausa para a Copa do Mundo 2026, o River disputou nove partidas e venceu apenas uma. Os comandados de Coudet chegaram a perder quatro partidas seguidas no campeonato argentino.

Com a eliminação na sula, o River deve ter dificuldades para se classificar para a próxima Copa Libertadores. A distribuição das vagas para o torneio continental na Argentina é feita da seguinte forma:

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