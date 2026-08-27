Mesmo com contratações estreladas e caras, o River Plate foi eliminado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na noite da última quarta-feira, 26. A equipe argentina foi derrotada pelo Independiente Santa Fe, da Colômbia, nos pênaltis (8 a 7), no Monumental de Nuñez.
Considerado um dos grandes favoritos para vencer o torneio, a eliminação do River também chama atenção pelo alto valor gasto na última janela de transferências. Segundo dados do Transfermakt, a equipe comandada por Eduardo Coudet gastou aproximadamente R$ 314 milhões, somente no meio do ano.
Apenas na contratação de Thiago Almada, que também foi alvo do Flamengo na janela, os Millionarios gastaram 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) no ex-Atlético de Madrid. Outros destaques que chegaram ao Monumental de Nuñez, foram: Ángel Correa (aproximadamente R$ 80 milhões), Rafael Borré (R$ 13 milhões) e Nicolás Otamendi, que chegou de graça após o fim de seu contrato no Benfica.
Transferências do River Plate na janela
- Thiago Almada (Atlético de Madrid) – R$ 120,11 milhões
- Ángel Correa (Tigres UANL) – R$ 79,27 milhões
- Mauro Arambarri (Getafe) – R$ 36,63 milhões
- Tobías Andrada (Vélez Sarsfield) – R$ 31,23 milhões
- Francis Ortega (Olympiacos) – R$ 30,03 milhões
- Rafael Santos Borré (Internacional) – R$ 13,21 milhões
- Lucas Beltrán (Fiorentina) – R$ 2,58 milhões
- Giovanni González (Krasnodar) – R$ 1,80 milhão
- Nicolás Otamendi (Benfica) – custo zero
O que acontece com o River?
A péssima fase do River não é de agora. Desde que voltou da pausa para a Copa do Mundo 2026, o River disputou nove partidas e venceu apenas uma. Os comandados de Coudet chegaram a perder quatro partidas seguidas no campeonato argentino.
Com a eliminação na sula, o River deve ter dificuldades para se classificar para a próxima Copa Libertadores. A distribuição das vagas para o torneio continental na Argentina é feita da seguinte forma:
- Campeão da Apertura (River ficou em segundo)
- Campeão da Clausura (River ocupa a 14ª colocação, vice-lanterna)
- Campeão da Copa da Argentina (River foi eliminado nos 16 avos de final para o Aldosivi)
- Três melhores clubes da tabela anual, que ainda não tenham se classificado por outro título (River ocupa a 11ª colocação)