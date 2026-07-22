O Vasco mostrou poder de reação na noite desta quarta-feira (22) e arrancou um empate por 2 a 2 contra o Independiente Medellín, no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. Em duelo válido pela rodada de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, disputado com portões fechados, o Cruz-Maltino esteve atrás no placar em duas ocasiões, mas contou com a estrela do atacante Spinelli nos minutos finais para garantir a igualdade e levar a decisão totalmente aberta para o Rio de Janeiro.

Domínio vascaíno e castigo nos acréscimos

Mesmo atuando fora de casa, a equipe carioca tomou a iniciativa e controlou a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo. O goleiro Eder Chaux precisou trabalhar em finalizações de Adson e Brenner, enquanto Nuno Moreira quase abriu o placar em um belo chute de fora da área. No entanto, o futebol costuma punir quem não aproveita suas chances. Aos 48 minutos, no apagar das luzes da etapa inicial, Yony González encontrou Montano, que inaugurou o marcador para os donos da casa.

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Reação imediata e roteiro repetido

O prejuízo antes do intervalo não abalou o Vasco, que precisou de menos de um minuto no segundo tempo para empatar. Cuiabano cruzou com veneno pela esquerda e o zagueiro Varela, na tentativa de cortar, mandou contra o próprio patrimônio. O confronto ganhou contornos de equilíbrio, com as duas equipes buscando o ataque. Aos 29 minutos, Montano apareceu novamente na área vascaína, finalizou forte e superou a tentativa de corte de Cuesta, recolocando os colombianos em vantagem.

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Estrela de Spinelli garante o empate

Quando a derrota parecia encaminhada, as alterações do banco de reservas surtiram efeito. Aos 43 minutos, Cuiabano, figura central nas ações ofensivas, fez grande jogada e rolou para o meio da área. O garoto Spinelli, que havia entrado na vaga de Brenner, mostrou oportunismo para empurrar para as redes e decretar o 2 a 2. Com o resultado, quem vencer o jogo de volta, na próxima quarta-feira, em São Januário, avança para enfrentar o Olimpia nas oitavas de final do torneio continental.

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