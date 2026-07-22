Na noite desta terça-feira (21), o Santos retornou aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo com uma atuação de gala. Jogando no estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, a equipe brasileira goleou o Universidad Central-VEN por 4 a 1, em duelo válido pelo mata-mata da Copa Sul-Americana. Apesar de um início de jogo truncado, o Peixe impôs sua superioridade técnica para construir um placar elástico fora de casa.

Susto inicial e alívio antes do intervalo

Os primeiros minutos foram de provação para a defesa santista. O time venezuelano, que chegou ao torneio vindo da Libertadores, tentou sufocar a saída de bola e forçou erros da equipe paulista. O goleiro Brazão precisou trabalhar logo cedo após falhas de Miguelito. Contudo, o Santos absorveu a pressão e, aos 34 minutos, encontrou o caminho do gol: após sobra de um chute de Gabriel Menino, Gabriel Bontempo ajeitou para a perna esquerda e bateu por cima do goleiro para abrir o placar. O susto maior, no entanto, veio nos acréscimos, quando Zapata mergulhou de peixinho e acertou a trave brasileira, quase mudando a história da primeira etapa.

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Domínio absoluto e eficiência no ataque

Na volta do intervalo, o cenário mudou completamente. O Santos assumiu as rédeas da partida e não demorou a ampliar. Aos 11 minutos da segunda etapa, Gabriel Menino brilhou ao dominar um lançamento no peito e finalizar de canhota no cantinho baixo. A vantagem deu tranquilidade ao time do técnico Cuca, que chegou ao terceiro gol aos 21 minutos. Barreal insistiu em jogada pela esquerda, ficou com o rebote na área e serviu Thaciano, que precisou bater duas vezes para balançar as redes com o gol aberto.

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Reta final agitada e placar consolidado

Com a vitória encaminhada, o Santos rodou o elenco, e as substituições surtiram efeito imediato. Aos 38 minutos, Robinho Jr. arriscou para o gol, o goleiro Schiavone deu rebote e Rony, bem posicionado, não perdoou, transformando a vitória em goleada. O Universidad Central ainda conseguiu descontar aos 42 minutos com Maicol Ruiz, que aproveitou uma falha de Moisés ao tentar afastar um cruzamento, mas a reação parou por aí.

Com o resultado expressivo construído na Venezuela, mesmo sem contar com Neymar, o Santos garante uma excelente vantagem, confirma sua força no torneio e segue vivo na disputa da competição continental.

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