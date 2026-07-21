O Santos entra em campo nesta terça-feira, 21, contra a Universidad Central, da Venezuela, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia. O Peixe, no entanto, não contará com a presença de Neymar, que foi preservado pela comissão técnica.

De acordo com o ge, a ausência de Neymar se deve ao cronograma de trabalho estabelecido pelo clube após sua participação na Copa. O camisa 10 se reapresentou na última sexta-feira, 17, e chegou a fazer atividades no gramado no sábado, 18.

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Outros desfalques para o duelo

Segundo o jornalista Lucas Musetti, os desfalques do Santos para a partida são: Gabigol, João Schmidt e Willian Arão (preservados); Gustavinho e Pepe Firmino (lesões na coxa); Igor Vinícius (tendinite); e Vini Lira (em recuperação de cirurgia no joelho).

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Com isso, o Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Miguelito, Thaciano e Barreal.

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