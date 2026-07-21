O Universidad Central, da Venezuela, e o Santos se preparam para o confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana de 2026. A partida está agendada para esta terça-feira, 21, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela.
Como chegam as equipes
O Santos chega para este confronto após terminar a fase de grupos da Copa Sul-Americana na segunda colocação do Grupo D. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.
Já o Universidad Central garantiu sua vaga nos playoffs da Sul-Americana após ficar em terceiro lugar em seu grupo na Copa Libertadores. A equipe venezuelana busca aproveitar o mando de campo para construir uma vantagem antes da partida de volta.
Prováveis Escalações
Universidad Central (Técnico: Daniel Sasso) – Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Williams Velásquez e Daniel Carrillo; Francisco Solé, Alexander González, Yeiber Murillo, Vicente Rodríguez e Samuel Sosa; Juan Camilo Zapata.
Santos (Técnico: Cuca) – Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano.
Fonte: ge