O Bolívar e o Grêmio se preparam para o confronto de ida dos playoffs da Sul-Americana de 2026. A partida de ida está marcada para esta quinta-feira, 23, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo e com exclusividade pela Paramount+.

Situação das Equipes

O Bolívar chega ao confronto embalado por uma vitória expressiva de 4 a 0 sobre o Guabirá, pelo Campeonato Boliviano, onde ocupa a terceira colocação com 18 pontos. A equipe boliviana garantiu sua vaga nos playoffs da Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no Grupo C da Copa Libertadores.

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Já o Grêmio atravessa um momento delicado no cenário nacional, vindo de uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol no Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho soma 21 pontos e está na 16ª posição da Série A, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Na fase de grupos da Sul-Americana, o Grêmio avançou como vice-líder do Grupo F.

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Prováveis Escalações e Desfalques

Segundo o ge, o Bolívar, comandado pelo técnico Alejandro Restrepo, deve entrar em campo com: Carlos Lampe; Jesus Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson e Ervin Vaca; Asprilla, Cauteruccio e Pato Rodriguez.

De acordo com o portal, pelo lado do Grêmio, o técnico Luís Castro não viajou com a delegação por recomendação médica e será substituído pelo auxiliar Vitor Severino. A provável escalação do Grêmio inclui: Weverton; Cristian Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado).

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